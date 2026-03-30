Công an xã Đại Đồng tích cực cấp căn cước công dân

Công an xã phối hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thu nhận dữ liệu căn cước công dân ngay tại địa phương; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thủ tục, quy trình thực hiện. Đặc biệt, đối với người già, người có hoàn cảnh khó khăn, người đi lại khó khăn, Công an xã bố trí lực lượng đến tận nhà để hỗ trợ thu nhận hồ sơ.

Công an xã Đại Đồng cấp căn cước công dân

Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tình, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Nhờ đó, việc cấp căn cước công dân tại xã Đại Đồng đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ Nhân dân.

Việc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà còn phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Tác giả: Võ Hòa – Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

