Từ 1/5, Trưởng Công an xã được xử phạt đến 50 triệu đồng đối với vi phạm này

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng. Đội trưởng của công an nhân dân có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cũng theo Nghị định này, Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục của Bộ Công an, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/5/2026.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn