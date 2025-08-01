Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

Theo đó, Lương Ngọc Thảo, sinh năm 2000, trú tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An từng phạm tội gây rối trật tự cộng cộng tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn sang Campuchia. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đối với Lương Ngọc Thảo.

Lực lượng Công an bắt giữ, dẫn giải đối tượng truy nã Lương Ngọc Thảo (dấu x)

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Công an xã Lượng Minh phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh lần theo các đầu mối thông tin. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lương Ngọc Thảo sẽ bắt xe từ biên giới Campuchia qua các tỉnh phía Nam ra phía Bắc để tiếp tục lẩn trốn nên tổ chức phối hợp đón lõng, bắt giữ.

Đối tượng Lương Ngọc Thảo tại cơ quan Công an

Vào khoảng 08 giờ ngày 11/8/2025, tại bến xe Bắc Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng Lương Ngọc Thảo.

Hiện, Lương Ngọc Thảo đã được Công an xã Lượng Minh bàn giao cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn