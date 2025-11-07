Công an xã bắt 2 đối tượng có tiền án mang bình xịt hơi cay đi trộm cắp

Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an xã Thuận Lợi phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trên người Nguyễn Thanh Tiên có 1 bình xịt hơi cay nên Công an xã đã lập biên bản và đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tiên và Trịnh Trung Thàn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tiên và Thành khai nhận, sáng cùng ngày, cả hai rủ nhau đến xã Thuận Lợi để tìm tài sản trộm cắp. Khi đi, Tiên mang theo bình xịt hơi cay nhằm sử dụng khi cần thiết. Trong lúc cả hai đang di chuyển trên địa bàn, chưa thực hiện hành vi trộm cắp thì bị lực lượng Công an xã kiểm tra, phát hiện.

Qua xác minh nhanh, được biết Nguyễn Thanh Tiên có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời 3 lần bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Trịnh Trung Thành có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 lần bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đáng chú ý, hiện cả hai đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an xã Thuận Lợi đã tiến hành bàn giao Tiên và Thành cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân