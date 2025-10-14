Kết luận vụ Lynda Trang Đài trộm cắp vặt ở Mỹ

Lynda Trang Đài nhận mức án nhẹ hơn so với những dự báo trước đó, nhờ đơn "tình nguyện nhận tội" - Ảnh: FBNV

Trang web của thư ký Tòa án quận Orange, bang Florida (Mỹ) vừa đăng văn bản kết luận sau phiên điều trần nhận tội vào sáng 13-10 (theo giờ địa phương). Ca sĩ Lynda Trang Đài (tên đầy đủ Ngô Lynda Trang Đài Lê) vắng mặt như đơn xin xét xử không biện hộ đã nộp trước đó.

Lynda Trang Đài phạm tội nhưng được xử nhẹ

Về tội danh, Lynda Trang Đài bị tuyên có hành vi phạm pháp nhưng không bị kết án hình sự, cụ thể là tội trộm cắp vặt (petit theft) với giá trị từ 1.000 USD trở xuống. Đây là tội nhẹ cấp độ một. Kết quả xử lý là "hoãn tuyên án" với lý do "thay đổi lời nhận tội".

Trong hệ thống pháp luật Mỹ, "hoãn tuyên án" có nghĩa là tòa án không chính thức kết án bị cáo, thường với điều kiện bị cáo tuân thủ một số yêu cầu nào đó. Nếu hoàn thành các điều kiện này, vụ án có thể khép lại mà không để lại án tích.

Trước đó, khi Lynda Trang Đài nộp đơn xin xét xử vắng mặt, ca sĩ sẵn sàng nhận mức án cao nhất lên đến 1 năm tù và/hoặc nộp phạt 1.000 USD. Nhưng ở kết quả xét xử chính thức, ca sĩ không phải nhận cả hai hình phạt trên.

Lynda Trang Đài có phạm tội trộm cắp vặt nhưng không phải nộp phạt 1.000 USD - Ảnh: FBNV

Mặc dù vậy, ca sĩ vẫn phải thanh toán hai khoản phí là án phí 223 USD và phí tiểu bang 50 USD. Thời hạn thanh toán là ngày 12-12 năm nay.

Sau phiên xử, vụ án đã được khép lại đối với tất cả các cáo buộc. Tòa án chỉ thị văn phòng thư ký tòa đóng vụ án lại.

Vụ việc xảy ra vào tháng 1 năm nay. Ca sĩ Lynda Trang Đài bị Sở Cảnh sát Orlando, Florida bắt giữ và bị cáo buộc trộm tài sản tại một cửa hàng của Gucci ở Mỹ. Nhân viên cửa hàng khai vào ngày 4-1, Lynda Trang Đài đã lấy một món phụ kiện AirPods trị giá 330 USD (khoảng 8,3 triệu đồng).

Tài sản này được xếp vào nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển có giá trị trong khoảng 100 - 750 USD (khoảng 2,5 - 18,8 triệu đồng).

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ