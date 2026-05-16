Xe tải cháy ngùn ngụt gần cây xăng, tài xế may mắn thoát nạn

Xe tải bị cháy trước một cửa hàng xăng dầu sáng 16-5 - Ảnh: ĐĂNG HẠNH

Vụ cháy xảy ra khoảng 7h sáng 16-5 trên tuyến đường N5, đoạn qua xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay là xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, chiếc xe tải chở vật liệu làm xi măng chạy trên đường N5, khi đi đến khu vực trên thì tài xế thấy khói bốc lên từ đầu xe. Chiếc xe bị cháy phía trước một cửa hàng xăng dầu.

Tài xế tên L. - khoảng 33 tuổi, ngụ xã Văn Hiến, Nghệ An - nhảy xuống cabin và hô hoán mọi người chữa cháy.

Dù lực lượng cứu hỏa có mặt sau đó phối hợp cùng người dân cùng bình chữa cháy tại chỗ nhưng phần đầu cabin xe tải bị cháy rụi hoàn toàn.

Vụ việc khiến giao thông qua đây bị ách tắc trong thời gian chiếc xe bị cháy.

Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện trong xe tải.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy khống chế vụ cháy xe tải - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cabin xe tải bị thiêu rụi sau vụ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ