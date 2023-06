Công an vào cuộc xác minh việc bé gái 15 tuổi bị hành hung

Phụ huynh đuổi đánh cháu bé 15 tuổi

Thông tin ban đầu từ vụ việc được biết, tối ngày 10/6, cháu N.Q.A, 15 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa được bạn là L.B.T, 12 tuổi đến nhà ở chung cư Louis, phường Đông Hương rủ đi ăn khuya.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày (10/6), khi cả hai về đến đường Đoàn Thị Điểm, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa thì gặp bà Nguyễn Thị O. (mẹ của T.), đi cùng một người đàn ông. Tại đây, bà O. chửi bới cháu N.Q.A và dùng mũ bảo hiểm cùng túi xách đập liên tục vào đầu Q.A.

Đáng nói, khi cháu N.Q.A ngã xuống đường, dù được can căn, bà O. vẫn tiếp tục đuổi theo đập mũ bảo hiểm vào đầu cháu Q.A. Sau đó, người phụ nữ này bắt cháu N.Q.A trở về nhà mình để "gặp bố mẹ". Sự việc chỉ dừng lại khi người nhà bà O can ngăn và đưa bà về.

Khi về nhà, cháu N.Q.A bị đau đầu, buồn nôn, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa. Sau đó, cháu tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh với chẩn đoán "theo dõi chấn thương sọ não".

Sáng 12/6, trao đổi nhanh với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Lê Văn Lý, Trưởng Công an phường Trường Thi (TP Thanh Hoá) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình và đang tập trung xác minh vụ việc.

"Rất đau lòng khi xem clip con bị đánh"

Sáng 12/6, phóng viên gặp được chị Bùi Thị Liên (39 tuổi), hiện đang sinh sống tại chung cư Louis, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, là mẹ của cháu N.Q.A cho biết, chiều 10/6, cháu L.B.T (sinh năm 2011) đến nhà chơi.

Cháu N.Q.A hiện đang ở bệnh viện với tình trạng mệt mỏi, tinh thần hoảng sợ

Khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày (10/6), hai cháu dẫn nhau đi ăn và cháu L.B.T có nhờ N.Q.A chở ra đường Đoàn Thị Điểm (TP Thanh Hoá) có người đón về. Tuy nhiên, trong khoảng quá trình đó, cháu N.Q.A bị phụ huynh cháu L.B.T bắt gặp sau đó chửi bới, hành hung mà gia đình không hay biết vì không có ở hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi bị hành hung, cháu có dấu hiệu mệt mỏi, hoảng sợ nên gia đình cho cháu N.Q.A nhập viện để theo dõi sức khoẻ. Tới sáng 11/6, gia đình cho cháu N.Q.A tới cơ quan công an để tường trình vụ việc.

"Con bị đánh rất là nặng. Khi xem được clip con bị đánh tôi rất đau lòng vì ở nhà chưa bao giờ mẹ đánh con dã man như thế. Trong đêm tối, 3-4 người lớn tập trung chửi bới, cầm mũ bảo hiểm đánh vào người cháu ngã ra đường. Người lớn còn không chạy được huống gì đứa 15 tuổi. Giờ chỉ mong cơ quan pháp luật sẽ điều tra và đòi lại công bằng cho con.", mẹ cháu N.Q.A trần tình.

Tại clip ghi lại cảnh cháu N.Q.A bị hành hung trong đêm do gia đình cung cấp thấy rõ, người phụ nữ liên tục chửi bới với lời lẽ tục tĩu. Dù có người can ngăn nhưng người phụ nữ này liên tục lao đến đến tát, dùng mũ bảo hiểm đập liên tục vào người cháu N.Q.A. Đến khi cháu N.Q.A khóc lớn, ngã ra đường người phụ nữ này mới dừng lại.

Trong tinh thần hoảng loạn, cháu N.Q.A cho biết, cháu và L.B.T chơi với nhau từ năm ngoái (2022). Trong quá trình chơi không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì. Hiện sức khoẻ của cháu N.Q.A vẫn đau đầu, buồn nôn, không ăn uống, tinh thần hoảng loạn.

Được biết, cháu N.Q.A đang chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trường THPT Đông Bắc Ga (18/6/2023) nên việc bị hành hung trong đêm đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm trí, cảm xúc của nạn nhân.

