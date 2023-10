Công an vào cuộc vụ giả mạo phụ huynh gọi điện xin đón học sinh lớp 3

Ngày 12/10, ông Nguyễn Hoàng Thành, Chủ tịch UBND phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận khi một người lạ gọi điện đến giới thiệu là phụ huynh để xin đón học sinh.

Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Sự việc được xác định xảy ra tại trường tiểu học Nghi Hương vào sáng 11/10. Theo lời chia sẻ của cô giáo chủ nhiệm, thời điểm này cô nhận được nhiều cuộc gọi từ nhiều số khác nhau với dãy số 0275.888.9989 và 0208.888.9981.

Khi cô này nghe máy, người gọi điện giới thiệu là bố của em P.C. lớp 3. Người này xin cô giáo cho đón cháu P.C. về sớm vì nhà có việc.

Lúc này, cô giáo thông báo không ở trường, nên dặn phụ huynh đến trường thì vào trong lớp rồi xin cô giáo cho cháu về. Người này sau đó nhờ cô chủ nhiệm gọi cho giáo viên đang đứng lớp, là đúng 9h40 cho P.C. ra cổng để bố đón vì sợ bảo vệ không cho vào trong.

Cô giáo chủ nhiệm sau đó đã gọi cho giáo viên đứng lớp và dặn cháu P.C. đứng trong cổng trường khi nào bố đến đón mới được ra ngoài cổng.

Gần 10h cùng ngày vẫn không thấy phụ huynh nào đến đón, cô giáo chủ nhiệm gọi điện vào số của mẹ cháu P.C. thì mới tá hỏa khi biết bố cháu đang ở nước ngoài, gia đình không có việc gì và cũng không xin đón cháu. Giáo viên chủ nhiệm sau đó đã gọi cho các giáo viên đưa học sinh vào lớp.

Trường học nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc đã khiến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh hoang mang, lo lắng. Cô giáo chủ nhiệm sau đó cũng đăng tải thông tin sự việc kèm số điện thoại để cảnh báo với mọi người. Cô giáo này cũng nghi ngờ có người nào đó đang lấy sự an toàn của học sinh ra làm trò đùa vì mục đích cá nhân.

Chủ tịch UBND phường Nghi Hương cho biết, sau khi nhận thông tin đã báo cho cơ quan công an. Hiện, Công an phường Nghi Hương, Công an Tx. Cửa Lò đã đến trường làm việc để điều tra làm rõ vụ việc này.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn