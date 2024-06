Công an TP Vinh xử lý thanh, thiếu niên vi phạm Luật giao thông

Thời gian qua, Công an TP Vinh đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm các quy định về an toàn giao thông, nhất là điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm…. Tuy nhiên, vào buổi tối, tình trạng trên vẫn còn diễn ra ở một vài tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Vinh đã huy động tối đa lực lượng để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát theo hình thức công khai và hóa trang, mật phục. Đồng thời, khai thác có hiệu quả hệ thống camera giao thông trên địa bàn để chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là thanh, thiếu niên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt vào dịp hè. Từ đó, kiềm chế, làm giảm vi phạm và tai nạn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Vinh xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Qua tuần tra, kiểm soát, trong tối 21/6/2024, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Vinh đã lập biên bản 48 trường hợp là thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 23 mô tô; 01 giấy phép lái xe mô tô là các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không gắn biển số, không có giấy phép lái xe theo quy định, không có giấy đăng ký xe, chạy xe quá tốc độ, lạng lách, đánh võng... Các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm chủ yếu ở các vùng lân cận th

Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt là các hành vi thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm…, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Vinh cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của con em mình. Từ đó, có các biện pháp giáo dục phù hợp, tránh để con em mình vi phạm Luật giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân cũng như người tham gia giao thông và phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị xử lý về hình sự.

Tác giả: Phạm Thủy – Văn Hậu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân