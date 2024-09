Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra cầu tràn bị ngập ở huyện Thanh Chương

Trong tỉnh

Sáng 23/9/2024, Đoàn công tác Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn tại huyện Thanh Chương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Phòng Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương.