Người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Lê Minh

Ngày 17-2, ông Nguyễn Quang Sơn - trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh - cho biết sở này vừa ra thông báo việc dừng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe kể từ ngày này.

Thông báo cho biết thực hiện văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về việc chuẩn bị chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an; công văn của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị phối hợp bàn giao nhiệm vụ quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh dừng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe kể từ ngày 17-2-2025.

Để tránh tồn đọng hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, kể từ ngày mai cho đến khi có văn bản chính thức của Trung ương, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh hạn chế, chỉ tiếp nhận cấp đổi các giấy phép lái xe ô tô hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 18-2-2025 đến hết ngày 5-3-2025.

Các công dân đã nộp hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh từ ngày 17-2 về trước mà chưa được cấp giấy phép lái xe đề nghị trực tiếp liên hệ phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái của sở để được hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hoặc thực hiện các bước tiếp theo.

Rất đông người dân Hà Tĩnh đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ - Ảnh: Q.S.

Nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe tăng cao

Theo ông Sơn, thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, từ trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân tăng cao.

Sở này có hai cán bộ hằng ngày có mặt tại Trung tâm hành chính công tỉnh để tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân. Nếu như trước đây mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 20-30 hồ sơ, thì trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay số lượng người dân mang hồ sơ đến làm thủ tục cấp đổi tăng từ 2-3 lần.

Rất nhiều người dân sử dụng giấy phép lái xe còn thời hạn 1-2 năm, hoặc giấy phép lái xe chưa hư hỏng cũng đến cấp đổi. Trong khi đó, trong quá trình cấp đổi do lỗi hệ thống phần mềm gây bất tiện, mất thời gian dẫn đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ bị quá tải.

Nếu như trước Tết Nguyên đán, phần mềm chủ yếu bị các lỗi như chọn in giấy phép lái xe có thời hạn thì lại in ra giấy phép lái xe không thời hạn; chỉ chọn in một giấy phép lái xe A1 lại in ra cả giấy phép lái xe ô tô và là không thời hạn; phần mềm cấp đổi giấy phép trực tuyến toàn trình (cấp độ 4) thì có một số ngày tiếp nhận xong, quay lại để duyệt thì không tìm thấy hồ sơ ở đâu.

Sau Tết, phần mềm lỗi chủ yếu là khi chọn in để cấp đổi giấy phép lái xe hạng B1 số sàn và giấy phép lái xe hạng B2 sang giấy phép lái xe hạng C thì cho ra kết quả giấy phép lái xe hạng B…

Với nhiều lỗi kể trên khiến cán bộ nhân viên tiếp nhận làm hồ sơ, in ấn giấy phép lái xe mất rất nhiều thời gian để rà soát, thậm thí phải thao tác thủ công để kiểm tra.

Ngoài ra, trước thông tin chuyển giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe sang cho phía công an khiến sở này phải hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, bởi trong quá trình nhận hồ sơ nhưng chưa xử lý xong mà việc chuyển giao nhiệm vụ diễn ra thì gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ