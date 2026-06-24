Công an Nghệ An dập tắt nguy cơ bạo lực từ những 'quái xế' tuổi teen

Công an Nghệ An ra quân đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. (Ảnh: CANA)

Thời gian qua, tại Nghệ An, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô đang trở thành nỗi bức xúc của người dân.

Không chỉ phớt lờ quy định đội mũ bảo hiểm, nhiều trường hợp còn manh động mang theo hung khí để sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn.

Những hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các em và những người tham gia giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, phá vỡ cuộc sống bình yên tại nhiều khu dân cư.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Nghệ An mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý vi phạm. Chỉ hơn 1 tuần ra quân, lực lượng chức năng lập biên bản gần 340 trường hợp vi phạm và tạm giữ 155 xe môtô để xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là học sinh, thanh thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Một số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ quan Công an. (Ảnh: CANA)

Trong quá trình triển khai đợt cao điểm, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) phát hiện một nhóm gồm 14 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 14-18, trú tại nhiều xã như: Nghi Lộc, Bích Hào, Bạch Ngọc, Yên Thành, Hưng Nguyên và phường Thành Vinh tụ tập cùng nhiều xe mô tô, xe gắn máy không gắn biển số để chuẩn bị tham gia cổ vũ đua xe.

Tổ công tác đưa toàn bộ nhóm thanh thiếu niên này về trụ sở Công an xã để làm việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ trong nhóm trên có L.H.T. (SN 2009, trú phường Thành Vinh) và N.T.Đ. (SN 2010, trú xã Kim Liên) trộm 1 xe mô tô.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định 2 thanh niên này còn liên quan đến 3 vụ trộm cắp khác, với tổng số 4 xe mô tô bị chiếm đoạt, tổng trị giá khoảng 72 triệu đồng.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị tham gia cổ vũ đua xe. (Ảnh: CANA)

Trong đợt cao điểm lần này, lực lượng Công an không chỉ cắm chốt trên các tuyến đường, mà còn mở rộng lên không gian mạng.

Qua rà soát các hội nhóm trên mạng xã hội, cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời 3 hội nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập, chuẩn bị tham gia các hoạt động gây rối.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn, Công an các đơn vị, địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật.

Lực lượng chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở để đưa vào diện quản lý, giáo dục những thanh thiếu niên có nguy cơ cao.

Đồng thời, các đợt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh phức tạp (quán internet, bi-a, karaoke, quán nước vỉa hè...) cũng được tăng cường. Chủ các cơ sở được yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không hoạt động quá giờ giới nghiêm, nhằm cắt đứt không gian tụ tập buông thả của các đối tượng.

Trong thời gian tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục bám tuyến, bám địa bàn, duy trì sức răn đe mạnh mẽ, qua đó từng bước xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn