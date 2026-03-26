Công an phường Vinh Phú liên tiếp bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 16/3/2026, tại Khối 1 Nghi Phú, phường Vinh Phú, Công an phường bắt quả tang đối tượng Lê Văn Ngọ (sinh năm 1990), trú tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 01 gói hêrôin có trọng lượng 0.185 gam.

Đối tượng Lê Văn Ngọ tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Ngọ khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng từ một người đàn ông không quen biết.

Tiếp đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, tại đường Đặng Thai Mai (khối Yên Xá, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), Công an phường bắt quả tang Phạm Văn Thảo (sinh năm 1986), trú tại Khối 8 Nghi Phú, phường Vinh Phú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ túi ni lông chứa 2,19 gam hêrôin.

Đối tượng Phạm Văn Thảo tại Cơ quan Công an

Tại Cơ quan Công an, Thảo khai nhận, số ma túy mua về để bán kiếm lời, bán chưa hết thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an phường Vinh Phú đang củng cố hồ sơ, phối hợp đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn