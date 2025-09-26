Cán bộ Công an phường Vinh Phú nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Vào sáng cùng ngày, trên đường làm nhiệm vụ, Đại uý Trần Nguyên Mạnh, cán bộ Công an phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã nhặt được một chiếc ví tại đường Trần Nguyên Quán (khu vực phía sau bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An). Bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng quốc tế mang tên anh Lê Văn Công (sinh năm 1991), trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và nhiều ngoại tệ gồm: 2.100$ USD, 10.000 RUB (gần 60 triệu đồng Việt Nam).

Số tài sản anh Công đánh rơi

Đại úy Trần Nguyên Mạnh, cán bộ Công an phường Vinh Phú trao trả tài sản cho anh Công

Ngay sau đó, Đại úy Mạnh nhanh chóng báo cáo Chỉ huy Công an phường và phối hợp tiến hành xác minh, liên hệ và nhanh chóng trao trả toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu.

Trong ngày, anh Lê Văn Công đã đến trụ sở Công an phường Vinh Phú để nhận lại tài sản. Tại buổi trao trả, anh Công xúc động cho biết, tối 24/9/2025, anh đi từ bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh đến nhà trọ đường Mai Lão Bạng thì bất cẩn đánh rơi chiếc túi chứa số tài sản có giá trị này. Số tiền trên là thành quả từ những ngày lao động vất vả ở nước ngoài, được anh mang về để trang trải chi phí chữa trị cho người thân tại bệnh viện. Khi chẳng may đánh rơi, anh rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng và buồn bã. Nhận lại đầy đủ giấy tờ, tài sản, anh xúc động, vui mừng và đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An nói chung, Công an phường Vinh Phú nói riêng về nghĩa cử cao đẹp, nhân văn.

Anh Công viết thư cảm ơn Đại úy Trần Nguyên Mạnh, Công an phường Vinh Phú



“Tôi thực sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của Đại úy Trần Nguyên Mạnh và lực lượng Công an phường Vinh Phú. Mong các anh luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục mang lại bình yên cho Nhân dân”, anh Công chia sẻ.

