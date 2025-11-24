Trộm cắp ở bãi giữ xe Lotte Mart, người phạm tội nhanh chóng bị truy bắt

Ngày 24-11, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đã tạm giữ Phùng Đoàn Lê Văn, 33 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung về tội Trộm cắp tài sản.

Phùng Đoàn Lê Văn cùng tang vật.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-10, một người dân phát hiện balo để ở khu vực bãi giữ xe tại Lotte Mart, đường Nguyễn Hữu Thọ bị mất nên đến công an địa phương trình báo.

Từ thông tin này, Công an phường Tân Hưng vào cuộc trích xuất camera, phân tích hình ảnh để xác định hướng di chuyển người phạm tội.

Rất nhanh sau đó, Văn được đưa về trụ sở công an phường để đấu tranh. Tại đây, Văn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an phường Tân Hưng phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân luôn bảo quản tư trang cẩn thận tại bãi xe và nơi công cộng. Khi phát hiện vụ việc liên quan an ninh trật tự, hãy thông tin ngay cho công an phường để được hỗ trợ kịp thời.

