Công an phường Tây Hiếu: Xử lý người chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Theo đó, vào ngày 02/4/2026, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường phát hiện tài khoản Facebook có tên "N.Đ. L." đăng tải, chia sẻ 01 video có nội dung tiêu cực liên quan đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an phường Tây Hiếu làm việc với ông N.Đ.L.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản trên là ông N.Đ.L. (sinh năm 1953), trú tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu.

Chiều 03/4/2026, sau khi được Công an phường mời lên làm việc, nhắc nhở, ông L. nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình và tự giác gỡ bỏ bài chia sẻ, đính chính bài viết, cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tuyệt đối không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.

Tác giả: Phan Tuyết - Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn