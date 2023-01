Công an nước bạn Lào thăm, chúc Tết Công an Nghệ An

Đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Đại tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu; Đoàn công tác Công an tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Thượng tá Sẻng A Lun Năn Thạ Vông, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu; Đoàn Công tác Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay do đồng chí Đại tá Phả Khổng Đoọc Mạ Ni Chăn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu.

Thân mật đón, tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí đại diện các phòng nghiệp vụ.

Đoàn công tác Công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay sang thăm, tặng quà và chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đại diện Lãnh đạo Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô-ly-khăm-xay bày tỏ sự xúc động trước tình cảm đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời, các đoàn đã tặng quà và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023.

Đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn sang thăm, tặng quà và chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đoàn công tác của Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô-ly-khăm-xay. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung giải quyết tình hình an ninh biên giới, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý, buôn bán vũ khí, chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép...; chú trọng công tác quản lý xuất nhập cảnh, tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức tôn trọng độc lập chủ quyền, phong tục tập quán của mỗi nước, cùng nhau xây dựng 02 nước Việt - Lào nói chung, tỉnh Nghệ An - Bô-ly-khăm-xay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng nói riêng ngày càng phát triển.

Đoàn công tác Công an tỉnh Xiêng Khoảng sang thăm, tặng quà và chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đây là hoạt động được duy trì đều đặn hàng năm vào dịp lễ, Tết thể hiện tình cảm, sự gắn bó, thủy chung giữa hai nước cũng như giữa Công an các địa phương.

