Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trong không khí thân mật, đoàn kết hữu nghị, thay mặt cán bộ, Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Bun-mi Phim-mạ-sỏn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bun-mi Phim-mạ-sỏn chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, đạt thành công trên tất cả các lĩnh vực, chúc tình hữu nghị Việt – Lào nói chung, 2 tỉnh Khăm Muộn và Nghệ An nói riêng ngày càng gắn bó, bền vững, tăng cường đoàn kết hợp tác hữu nghị đôi bên cùng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Bun-mi Phim-mạ-sỏn cho biết, năm 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động nhưng tỉnh Khăm Muộn vẫn giữ được ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Bun-mi Phim-mạ-sỏn và các đồng chí cùng đi trong Đoàn đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An duy trì ở mức khá cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong năm 2022 ước đạt 9,08% so với kế hoạch là 8,5-9,5% (đứng thứ 22/63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021). Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt kết quả cao; lần đầu tiên Nghệ An lọt top 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước (với tổng vốn gần 1 tỷ USD).

Nghệ An cũng là tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước, hơn 468km; tiếp giáp với 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bo Ly Khăm Xay. Địa hình, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào có nhiều điểm tương đồng.

Thời gian qua, hoạt động trao đổi đoàn giữa hai tỉnh Nghệ An và Khăm Muộn cũng được triển khai hiệu quả. Hàng năm hai tỉnh đều tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và chúc tết nhân dịp tết cổ truyền của hai nước Việt Nam và Lào. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Khăm Muộn.

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn đã không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Nhân dịp năm mới 2023, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc đồng chí Bun-mi Phim-mạ-sỏn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn và các đồng chí cùng đi trong Đoàn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

