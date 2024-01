Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu, 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra

Chiều 9/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại Nghệ An.

Khai mạc hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, năm 2023, bám sát khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ”, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của lãnh đạo các cấp, Công an Nghệ An đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu, 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, góp phần bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong đó, điển hình như: Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp; công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều bước đột phá, trong đó đã đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, Nghệ An là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ em chưa đủ 14 tuổi bằng hình thức trực tuyến. Với vai trò cơ quan thường trực Đề án số 06/CP, Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt, hiệu quả với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đột phá, quyết liệt, được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị xuất sắc.

Hoàn thành 100% mô hình cải cách hành chính tại 460/460 Công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm trang nghiêm, xanh sạch đẹp. Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng kế hoạch đăng ký mô hình đơn vị kiểu mẫu trong thực hiện Đề án 06/CP, trong đó triển khai mô hình khai báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh. Đây là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – 1 trong 38 mô hình tiêu biểu trong thực hiện Đề án 06/CP. Công tác cấp thẻ CCCD, tài khoản định danh điện tử, kích hoạt tài khoản đều vượt tiến độ Bộ Công an giao.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công an tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Nghệ An đã duy trì thường xuyên với hàng trăm chương trình đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chung tay vì người nghèo với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, Công an Nghệ An đã “tốc lực” và hoàn thành việc xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh: Năm qua, tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu về kinh tế, văn hoá, quốc phòng - an ninh. Góp phần vào thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nghệ An, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo ANTT. Điển hình như: tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 175 văn bản bảo đảm kịp thời, toàn diện, sát, đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cũng nhấn mạnh, năm 2024 là năm quan trọng để Nghệ An triển khai các đề án phát triển tỉnh theo kế hoạch mà Bộ Chính trị đã phê duyệt. Vì thế lực lượng Công an Nghệ An phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT tại địa phương; cần triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm theo phương châm phòng “từ sớm, từ xa” các nguy cơ mất ANTT có thể xảy ra, góp phần tạo môi trường bình an, lành mạnh để tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an Nghệ An đã đạt được trong năm vừa qua. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh thời gian tới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An cần tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp đảm bảo ANTT tại địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của lực lượng Công an, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân