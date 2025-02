Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò mua bán xe ô tô qua mạng

Bằng thủ đoạn tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với danh tính giả để tiếp cận cả người bán lẫn người mua, các đối tượng tội phạm dàn dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán xe ô tô qua mạng khiến nạn nhân sập bẫy.

Mới đây, anh H.Q.C (trú tại thành phố Đà Nẵng) đăng tin bán xe ô tô Mazda CX-30 trên trang web chotot.vn thì có một tài khoản Zalo tên “H. N” liên hệ hỏi mua và thỏa thuận giá 630 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng đưa ra yêu cầu rằng khi có người khác đến xem xe (giới thiệu là chồng của đối tượng) thì anh H.Q.C phải nói dối rằng chiếc xe này là của một người chị tên “Thư” nhờ đứng tên và không được thoả thuận giá bán với “chồng H. N”.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng một tài khoản Zalo khác tên “Thư” giả danh chủ xe để rao bán lại chính chiếc xe này cho anh N.Đ.L (trú tại thành phố Hà Nội) với giá 530 triệu đồng. Do anh L. ở Hà Nội nên đã nhờ ông H.Đ.C. là người quen tại Đà Nẵng đến kiểm tra xe. Khi gặp, anh H.Q.C trả lời theo hướng dẫn của “H. N”, không thỏa thuận giá trực tiếp mà để làm việc với “chủ xe” tên Thư.

Khi hai bên đồng ý mua bán, anh H.Q.C và ông H.Đ.C đến văn phòng công chứng ký hợp đồng mua bán xe. Trong quá trình công chứng, ông H.Đ.C phát hiện giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của anh H.Q.C đã hết hạn nên hai bên thỏa thuận ký hợp đồng trước, chuyển 300 triệu đồng để nhận xe và giấy tờ, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi bổ sung giấy tờ.

Ảnh minh họa

Tiếp đó, theo hướng dẫn của “Thư”, ông H.Đ.C đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của bên thứ ba mà chúng cung cấp. Ngay sau khi nhận tiền, hai tài khoản Zalo “H. N” và “Thư” thu hồi tin nhắn, hủy kết bạn, xóa tài khoản. Biết mình bị lừa, ông H.Đ.C trình báo cơ quan công an.

Nhận thấy thủ đoạn này không chỉ khiến người mua mất tiền mà còn đẩy người bán vào tình huống pháp lý phức tạp, vì họ vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo mà không hay biết.

Đây là chiêu trò tinh vi, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của nạn nhân cũng như các kẽ hở trong giao dịch mua bán xe qua mạng để chiếm đoạt tài sản một cách có chủ đích. Nếu không sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời, thiệt hại tài chính đối với người dân sẽ ngày càng nghiêm trọng, khiến người dân e ngại khi tham gia giao dịch trực tuyến. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức, phổ biến phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong mua bán xe ô tô đến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi mua bán xe ô tô, luôn xác minh rõ thông tin về người bán, người mua, nguồn gốc tài sản. Đồng thời, không thực hiện giao dịch qua trung gian, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bên thứ ba không rõ danh tính. Khi tiến hành giao dịch, cần kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý trước khi ký kết hợp đồng. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV