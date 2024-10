Công an bắt Trịnh Hoàng Lân sau 5 ngày đêm liên tục đeo bám, lần tìm manh mối

Theo thông tin tử Bộ Công an, sau 5 ngày tích cực điều tra, sáng 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hòa Vang và Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Hòa Vang vào chiều ngày 19/10 vừa qua.

Trịnh Hoàng Lân tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc 14 giờ 20 phút ngày 19/10, chị Lê Thị S. (42 tuổi), tạm trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang điều khiển xe mô tô BKS 43F1-462.xx chở theo trái cây để bán.

Khi đến đoạn đường rẽ vào quán nhậu thuộc địa bàn xã Hoà Sơn thì có 1 nam thanh niên đi theo và hỏi mua trái cây.

Trong lúc chị S. đang lấy bao để đựng thì nam thanh niên bất ngờ dùng tay kẹp cổ, đồng thời kề dao vào hông chị S. và yêu cầu chị đưa túi xách đang mang theo người.

Quá hoảng sợ, chị S. buộc phải đưa túi xách (bên trong có hơn 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động), sau khi lấy được tài sản thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, nhận thấy đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức phối hợp với Công an huyện Hoà Vang tiến hành truy xét theo dấu vết nóng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định quá trình tẩu thoát, đối tượng liên tục đi vào các đường nhỏ và thay đổi trang phục để trốn tránh sự truy bắt.

Tuy nhiên, sau gần 5 ngày đêm liên tục đeo bám, lần tìm từng manh mối nhỏ nhất, đến ngày 25/10, lực lượng Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp manh động trên là Trịnh Hoàng Lân (19 tuổi), trú phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nên đã triệu tập làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lân đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị Lê Thị S.. Đáng chú ý, Lân là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 1 tiền sự về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma tuý".

Xác minh tại địa phương, cơ quan Công an phát hiện Lân có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế, quan hệ với nhiều đối tượng xấu tại địa phương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn