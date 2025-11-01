Văn Trường nghỉ hết mùa

Văn Trường phẫu thuật thành công tối 27/11. Ảnh: Hanoi Football Club.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM) sau khi các bác sĩ đầu ngành tiến hành kiểm tra chi tiết ngay khi anh trở về từ Trung Quốc. Với dạng chấn thương nặng này, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài nhiều tháng, gần như chắc chắn khiến tiền vệ trẻ không thể tái xuất trong mùa giải năm nay.

Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang, trực tiếp vào TP.HCM để thăm hỏi và động viên cầu thủ. Trang chủ đội bóng cho biết CLB sẽ hỗ trợ tối đa quá trình điều trị và phục hồi, đảm bảo Văn Trường có điều kiện tốt nhất để trở lại vào mùa giải mới.

Chấn thương xảy ra trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc tại Panda Cup 2025 hôm 18/11. Trong một pha tranh chấp ở khu vực trung tuyến, Văn Trường tiếp đất trong tư thế không thuận lợi, dẫn đến tổn thương dây chằng. Pha va chạm tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành bước ngoặt khiến anh phải xa sân cỏ dài hạn.

Văn Trường là sản phẩm nổi bật của lò đào tạo CLB Hà Nội, từng vô địch U19 và U21 Quốc gia, rồi được đôn lên đội một từ năm 2023. Anh nhanh chóng chiếm niềm tin của ban huấn luyện và là thủ quân của U22 Việt Nam trong nhiều giải đấu.

Việc mất Văn Trường không chỉ làm suy giảm sức mạnh tuyến giữa của Hà Nội mà còn khiến tiền vệ quê Hưng Yên lỡ cơ hội tham dự SEA Games 33.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn