Con trai tỷ phú giàu nhất châu Á du lịch bằng phi cơ, 50 người hộ tống

Hình ảnh Anant Ambani được dàn vệ sĩ hộ tống khi nghỉ dưỡng ở Maldives. Ảnh: Hotelier Maldives.

Ngày 21/1, trang Hindustan Times đưa tin Anant Ambani, con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, cùng vợ là Radhika Merchant đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives.

Chỉ riêng về sự xuất hiện của họ đã cho thấy một kỳ nghỉ xa hoa: Phi cơ riêng Boeing 737 của Anant được nhìn thấy hạ cánh vào ngày 17/1. Những người chứng kiến tại sân bay cho biết cặp đôi này được khoảng 50 nhân viên an ninh hộ tống.

Anant và Radhika hiện lưu trú tại hòn đảo riêng của khu nghỉ dưỡng Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi - nơi nổi tiếng xa hoa với những biệt thự lộng lẫy có giá hơn 30.000 USD /đêm.

Khách sạn hạng sang này đảm bảo sự riêng tư và các tiện nghi độc quyền - từ biệt thự riêng, đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp đến dịch vụ hướng dẫn cá nhân - được coi là hoàn hảo cho các nhân vật VIP.

Ngoài các biệt thự, khu nghỉ dưỡng còn là điểm ăn chơi dành cho giới thượng lưu với 11 nhà hàng đặc biệt, bao gồm Terra, một trải nghiệm ăn tối thân mật trên ngọn cây, nơi khách dùng bữa trong những chiếc kén tre ở điểm cao nhất của hòn đảo. The Ledge by Dave Pynt - nhà hàng nướng BBQ do đầu bếp đứng sau nhà hàng đạt sao Michelin ở Singapore điều hành - là một điểm nhấn khác.

Theo các nguồn tin, hai thủy phi cơ đang trong trạng thái sẵn sàng phục vụ tại khu nghỉ dưỡng.

Gia đình tỷ phú Ambani trước đây đã từng có nhiều chuyến nghỉ dưỡng xa hoa ở Maldives. Năm ngoái, một số thành viên trong gia đình đã trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới tại khách sạn Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.

Vợ chồng Anant kết hôn vào tháng 7/2024. Ảnh: Epic Stories.

Tháng 11/2024, Anant đã lưu trú tại Soneva Secret và đến thăm đảo san hô Makunudhoo gần đó. Trong chuyến thăm, anh mua một con gà và một con thỏ từ hòn đảo, sau đó đưa chúng về nuôi ở vườn thú tư nhân mà anh điều hành tại Ấn Độ.

Vợ chồng Anant Ambani thu hút giới truyền thông và công chúng bởi cuộc sống xa hoa. Tháng 7/2024, cặp đôi kết hôn tại Mumbai (Ấn Độ). Radhika Merchant là doanh nhân, con gái của ông Viren Merchant - CEO kỳ cựu của Encore Healthcare, một công ty dược tư nhân.

Chuỗi sự kiện cưới kéo dài trong nhiều ngày, khép lại bằng bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng vào ngày 14/7/2024, quy tụ hàng loạt khách mời nổi tiếng toàn cầu như John Cena, Kim Kardashian, Bill Gates cùng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác. Kỷ niệm một năm ngày cưới, Anant Ambani và Radhika Merchant có chuyến nghỉ dưỡng tại Thụy Sĩ.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn