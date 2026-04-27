Con ném đồ từ tầng 3 gây chết người, bố mẹ bị truy tố

Ngày 15/9/2024, Chiara Jaconis, 30 tuổi, đang tận hưởng kỳ nghỉ mơ ước cùng bạn trai, xách hành lý trên một con phố yên tĩnh ở Naples, chuẩn bị bay về nhà sau kỳ nghỉ cuối tuần. Bất ngờ, cô bị một bức tượng bằng đá mã não nặng 2,3kg văng ra từ ban công tầng 3, độ cao khoảng 10 m, rơi trúng đầu.

Chiara qua đời hai ngày sau đó do chấn thương não.

Bức tượng bị cậu bé ném từ ban công tầng 3 trúng đầu nữ du khách.

Cảnh sát cho biết người ném tượng là cậu bé 13 tuổi. Tòa án vị thành niên đã tuyên bố cậu bé vô tội nhưng các công tố viên đã truy tố cha mẹ cậu. Theo cơ quan công tố, vụ việc có thể đã được ngăn chặn nếu cha mẹ giám sát con chặt chẽ hơn.

Theo tài liệu tòa, cậu bé đã thực hiện những hành vi nguy hiểm tương tự trong quá khứ. Tuy nhiên, hai phụ huynh này đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc.

Thông qua luật sư, họ khẳng định không liên quan gì đến vụ việc và cho rằng bức tượng không thuộc sở hữu của mình. Họ cho rằng tòa tuyên con trai vô tội chỉ dựa trên tuổi tác là sai, vì thực tế cậu cũng không phạm tội gì.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Italy, làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm của cha mẹ và sự an toàn ở các khu vực đô thị đông dân cư.

Phiên điều trần sơ bộ để quyết định xem vụ án có được đưa ra xét xử hay không dự kiến diễn ra vào ngày 26/6.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net