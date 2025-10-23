Con dâu phát hiện ngôi nhà đang thuê 9 triệu/tháng suốt 2 năm qua là nhà của bố mẹ chồng

Tôi tên Quỳnh, năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được hơn 2 năm, có 1 bé gái gần 1 tuổi. Hiện vợ chồng tôi sống ở một căn nhà nhỏ thuê với giá 9 triệu đồng mỗi tháng. Tôi từng nghĩ đó là một nơi may mắn khi tìm được: vừa sạch sẽ, yên tĩnh, lại ở gần công ty. Nhưng hóa ra, đằng sau cánh cửa ấy là một sự thật khiến tôi vừa sốc vừa buồn lòng.

Cách đây không lâu, trong một lần đi chợ, tôi tình cờ gặp cô hàng xóm. Trong lúc trò chuyện, cô ấy hỏi tôi có phải "con dâu của bà Hoa" – mẹ chồng tôi không? Tôi ngạc nhiên, hỏi sao cô biết. Cô cười bảo: "Thì đây là nhà của bà Hoa mà. Trước bà ấy ở đây một thời gian, sau chuyển đi chỗ khác. Bà ấy bảo khi con trai cưới vợ sẽ cho vợ chồng con trai về đây ở riêng. Sướng nhất cháu đấy". Tôi đứng sững, tai ù đi. Căn nhà mà tôi và chồng đang thuê bấy lâu, hóa ra lại chính là nhà của bố mẹ chồng tôi.

Tối hôm đó, tôi về hỏi thẳng chồng. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới thừa nhận: đúng là nhà của bố mẹ anh. Bố mẹ cho vợ chồng tôi thuê lại, nhưng dặn anh không được nói gì, chỉ bảo tôi là thuê người ngoài để "tránh phiền phức". Tôi nghe xong mà tim nghẹn lại, cảm giác bị lừa gạt, bị đối xử như người ngoài trong chính gia đình mình.





Ảnh minh họa

Tôi hỏi chồng sao không nói thật với tôi. Anh chỉ cúi đầu nói: "Anh sợ em suy nghĩ, sợ em thấy ngại với bố mẹ." Tôi cười nhạt. Ngại hay không, có lẽ phải để tôi tự quyết. Điều khiến tôi tổn thương hơn cả là chồng đã chọn im lặng, chọn đứng về phía bố mẹ, chứ không phải chia sẻ thẳng thắn với vợ.

Tôi hiểu, chuyện tiền bạc đôi khi tế nhị, nhưng tôi vẫn thấy khó chấp nhận. Bố mẹ chồng tôi vốn khá giả, có nhà, có đất, có lương hưu. Thời điểm vợ chồng tôi mới ra riêng, kinh tế còn chật vật, rồi sinh con đẻ cái, công việc trục trặc, khó khăn đủ đường. Tôi nghĩ nếu ông bà cho mượn nhà ở tạm thời thì thật quý. Nhưng không, họ vẫn cho thuê, mà còn là cho chính con trai, con dâu mình thuê với giá thị trường - 9 triệu đồng mỗi tháng. Suốt gần hai năm qua, tôi đều đặn gửi tiền thuê nhà mà không hề biết rằng đồng tiền ấy lại chảy về chính nhà chồng.

Tôi không phải người tham lam, cũng không mong ai cho không thứ gì. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là sự thiếu trung thực, thẳng thắn. Nếu ngay từ đầu, mẹ chồng nói thẳng: "Nhà này của bố mẹ, các con thuê lại để giữ gìn nhà cửa, khỏi cho người lạ thuê", tôi cũng sẽ vui lòng chấp nhận. Đằng này,...

Sau chuyện đó, tôi không cãi vã, tranh luận gì thêm, chỉ lặng lẽ thu xếp lại mọi chuyện trong lòng. Tôi vẫn chào hỏi, vẫn giữ phép với bố mẹ chồng, nhưng cảm giác thân thiết, tin tưởng thì đã vơi đi nhiều. Với chồng, tôi nói rõ: "Em không cần anh đứng về phía em, chỉ cần anh trung thực. Một mối quan hệ vợ chồng không thể xây trên sự giấu giếm, dù chỉ là chuyện nhỏ."

