Bố chồng thấy con dâu làm 1 việc, lập tức gọi con trai đang tăng ca: "Đêm nay đừng về sớm"

Muốn tạo bất ngờ cho chồng và cái kết....” - đó là tiêu đề bài đăng của Hiểu Lam (28 tuổi, Tân Cương, Trung Quốc) trên mạng xã hội Xiaohongshu, thu hút hàng chục nghìn lượt thích chỉ sau một đêm. Câu chuyện tưởng đơn giản mà lại khiến dân mạng xuýt xoa vì tình cảm ấm áp của một gia đình 3 người: bố chồng - con trai và con dâu.

Ảnh minh họa.

Theo lời kể, Hiểu Lam (28 tuổi) kết hôn với Phúc Kiến (35 tuổi) cách đây 6 năm. Cả hai hiện sống ở thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc. 4 năm trước, sau khi mẹ chồng qua đời ở quê, hai vợ chồng bàn nhau đón bố lên sống chung để tiện chăm sóc. Từ đó, ngôi nhà nhỏ của họ luôn có bóng dáng của ông bố chồng hiền lành, điềm đạm.

"Không giống những câu chuyện “mẹ chồng - nàng dâu” đầy căng thẳng thường thấy trên mạng, cuộc sống của vợ chồng tôi khi có bố chồng khá yên bình. Ông không soi xét, ngược lại còn rất thấu hiểu và nhiều lần bênh con dâu một cách kín đáo, nhưng thỉnh thoảng lại hơi bao đồng...", Hiểu Lam kể.

Trước sinh nhật chồng một ngày, cô quyết định tự tay chuẩn bị quà bất ngờ. Cô đợi chồng đi tăng ca buổi tối rồi bắt tay vào kế hoạch: Một chiếc bánh ngọt nhỏ tự làm, một khung ảnh lưu giữ kỷ niệm những chuyến du lịch, kèm chiếc áo sơ mi mà anh từng khen nhưng chưa mua.

Khi đang lúi húi trong phòng trang trí, vì cũng khá vụng về nên không tránh khỏi việc đổ đồ đạc, bố chồng nghe thấy tiếng động liền gọi con dâu. Khi Hiểu Lam đáp lời cũng là lúc ông mở cửa phòng, đứng từ ngoài nhìn vào biết chuyện con dâu đang decor, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng thì liền ủng hộ con. Hỏi con có muốn giúp gì không, song Hiểu Lam từ chối, nói mình muốn tự làm tất cả cho chồng và đang cố gắng nhanh nhất có thể vì bình thường Phúc Kiến tăng ca đến 21h là về rồi.

Ảnh minh họa.



Thấy thế, bố chồng liền rời đi, song ông âm thầm lấy điện thoại gọi cho con trai. Giọng nửa đùa nửa thật vang lên ở đầu dây bên kia: “Con trai à, tối nay đừng về sớm nhé… Về muộn tí nha". Nhưng khi con trai hỏi lý do thì ông bảo phải giữ kín, bí mật. Vì công việc hôm nay xong sớm, Hiểu Lam lại đang mang bầu, vốn tính đa nghi nên Phúc Kiến làm điều ngược lại với điều bố dặn. Anh lên xe, chạy một mạch về nhà, lòng thấp thỏm không biết “bất ngờ” là gì.

Khi Hiểu Lam vừa hoàn tất khâu cuối cùng, thắp nến trên chiếc bánh nhỏ thì cửa bật mở. Phúc Kiến xuất hiện với bộ dạng còn nguyên áo khoác, gương mặt hớt hải. Cô vợ hốt hoảng suýt đánh rơi cây nến, còn bố chồng đứng ngoài cười khúc khích như người “đồng phạm”.

“Bất ngờ” chưa kịp hoàn chỉnh đã bại lộ trong tiếng cười của cả ba người. Nhưng khoảnh khắc đó lại trở thành một buổi tối sinh nhật ấm áp theo cách không ai ngờ tới. Phúc Kiến xúc động ôm vợ, cảm ơn vì sự chuẩn bị chu đáo. Bố chồng thì ngồi cạnh, nhìn hai con ríu rít mà rưng rưng: “Bố thấy cảnh này, nghĩ mà thương… Nếu mẹ con còn sống, chắc cũng mừng lắm.”

Vài năm trở lại đây, Phúc Kiến ngày càng bận rộn với công việc. Áp lực cơm áo gạo tiền cộng thêm chuyện hai vợ chồng kết hôn đã 5 -6 năm nhưng vẫn chưa có con khiến anh dần trở nên lặng lẽ. Những ngày kỷ niệm quan trọng, anh thường chọn cách tăng ca hoặc khéo léo né tránh, chỉ sợ chạm vào nỗi buồn chung. Chính vì vậy, sinh nhật năm nay, cũng là lúc Hiểu Lam đang mang thai những tháng đầu tiên, thế nên cô muốn tự tay chuẩn bị một món quà đặc biệt, để “phá băng” không khí trầm lặng bấy lâu và khiến chồng cảm nhận được niềm vui sắp tới của một gia đình ba người.

Ảnh minh họa.

Trong bài đăng trên Xiaohongshu, Hiểu Lam kể lại mọi việc bằng giọng nửa buồn cười, nửa hạnh phúc: “Tôi định tạo bất ngờ, ai ngờ bị bố chồng ‘phản bội’ nhẹ. Nhưng cũng nhờ vậy mà sinh nhật năm nay trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất.”

Cô chia sẻ thêm rằng, sống chung nhiều thế hệ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nhờ bố chồng tinh tế, luôn quan tâm và tôn trọng ranh giới, cuộc sống của họ suôn sẻ, hòa thuận. Ông không chỉ là “người lớn trong nhà” mà còn giống một người bạn lớn tuổi, nhiều khi đứng về phía con dâu hơn cả con trai.

Câu chuyện nhỏ của gia đình Hiểu Lam nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều cư dân mạng không giấu được sự xúc động khi đọc xong:

- “Đọc mà thấy ấm lòng quá, ước gì gia đình nào cũng được vậy. Không cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến người trong nhà cảm nhận được tình yêu thương.”

- “Bố chồng quốc dân là đây chứ đâu! Cách ông quan sát con dâu rồi gọi con trai về nhà không phải là xen vào chuyện riêng, mà là một sự đồng hành đầy tinh tế. Thật sự ngưỡng mộ.”

- “Tôi cũng sống chung với bố mẹ chồng, đọc mà vừa vui vừa thấy chạnh lòng. Giá như bố mẹ chồng nào cũng biết lùi một bước, quan sát nhẹ nhàng và tạo không khí thoải mái cho con cái như vậy thì tốt biết bao.”

- "Chồng tôi cũng từng rơi vào cảnh tương tự, mà ngược lại là ảnh tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi cơ".

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn