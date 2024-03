Con cá "bé xíu" giá gần 250 triệu đồng, "đại gia" vẫn chi tiền mua về

Kỹ thuật nuôi cá cảnh Thú chơi cá cảnh ngày nay đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên để có một bể cá hoàn hảo để trong nhà không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi sự hiểu biết, kinh nghiệm của người nuôi. Để hạn chế mức thấp nhất độ rủi ro khi nuôi, người mới nuôi cần quan tâm đến môi trường sống, chế độ ăn uống, nước thả cá, kỹ thuật thả cá,... Thế giới cá cảnh có quá nhiều loại, cũng sẽ rất khó khăn để chọn được loài cá phù hợp nhất để cùng nuôi trong một bể cá, vì mỗi loài có một đặc điểm, cách chăm sóc riêng. Vì thế, phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định chọn nuôi. Bể cá cảnh: Theo Hội sinh vật cảnh Việt Nam một bể cá mini với kích thước 25 x 13 x 15cm (dài, rộng, cao) đi kèm với các loại sỏi, vỏ sò, cây trang trí và lọc thác mini dao dộng khoảng 200 – 300 nghìn đồng; với những loại cá quý cần có hồ lớn, khuôn viên phải từ 20m2 trở lên đi kèm với hệ thống bơm, điện có thể rất đắt đỏ. Và quá trình chăm sóc cũng phải rất kỳ công... Nguồn nước nuôi cá cảnh: Vấn đề nguồn nước để nuôi cá chính là yếu tố quan trọng hàng đầu người nuôi cần lưu ý. Hầu hết nước cho bể cá hiện nay đều là nước máy. Do vậy, cần xử lý chất Clo rồi mới dùng để nuôi cá. Nên để nước máy trong các thau, chậu, bồn không có nắp đậy trên 24 giờ, để cho nước máy tự bốc hơi clo. Để hiệu quả cao và nhanh chóng hơn thì có thể đặt các dụng cụ chứa nước này ở nơi thoáng có nhiều ánh nắng và bật thêm máy xủi oxy. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng dung dịch khử clo trong nước máy bán tại các cửa hàng cá cảnh. Nhỏ khoảng 5 giọt cho 20 lít nước, sau 5 phút là có thể dùng để nuôi cá. Tuy nhiên nên hạn lạm dụng, chỉ áp dụng lúc cần nước gấp, hoặc không có thời gian trữ nước đã khử clo. Cách thay nước hồ cá - Không nên hút nước cũ 100% và thay nước mới, ta nên hút nước cũ từ 30 – 50% và chêm nước mới vào từ từ nhẹ nhàng để cá có thể thích nghi, hạn chế tình trạng cá bị sock nước do chênh lệch pH và nhiệt độ… - Hạn chế duy chuyển cá sang hồ khác, nếu muốn duy chuyển thì nên cân bằng pH và nhiệt độ cho phù hợp để cá không bị sock cũng như stress do thay đổi môi trường sống. - Nên dùng ống nhựa xiphong hoặc ống bơm nước nhựa bằng tay có bán ở các cửa tiệm cá cảnh và dùng ống bơm tay này hút thức ăn dư thừa, cặn bã dưới đáy hồ, sau đó cho nước mới vào. Thức ăn cho cá - Nên cho cá ăn vừa đủ không nên để thức ăn dư thừa tránh làm thừa nhiều thức ăn gây ảnh hưởng đến chất lượng nước bể cá của bạn. - Cá có tập tính thấy mồi là đớp, nên nhiều người tưởng cá còn đói nên cho ăn nhiều sẽ làm cá bị đầy bụng mà chết. Vì thế cho ăn 2 lần/ngày. (Sáng và chiều) Nếu lỡ để cá đói vài ngày cá không chết, chứ cho ăn no quá cá chết là bình thường. Ngoài thức ăn khô, tùy loại cá mà ta nên bổ sung thêm thức ăn tươi như cá con, cá trâm, cá chép mồi… Ánh sáng, nhiệt độ và oxi cho hồ cá -Nhiệt độ thích hợp cho cá cảnh từ 26 - 28 độ C. Nếu chênh lệch vài độ thì cá sống vẫn tốt. - Cần đặt hồ cá nơi tháng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nếu để hồ cá nơi tối tăm, không thoáng khí lâu ngày dễ làm cá phát bệnh. - Cần bật oxi cho hồ cá thường xuyên 24/24h, bể trên 60cm thì nên sắm thêm máy lọc nước, nuôi thời gian lâu có kinh nghiêm thì áp dụng các biện pháp máy lọc tiên tiến hơn như là chế lọc ván, lọc tràn....