"Cô trưởng phòng nóng nhất phim VTV" chỉ dám ăn khoai giữ dáng, fan học theo cũng khó

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) là một trong những người đẹp nổi tiếng của "vũ trụ phim truyền hình VTV". Không chỉ được ưu ái bởi gương mặt đẹp trong trẻo mà cô còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút. Song đây không phải tự nhiên mà có, nếu để ý sẽ dễ thấy nữ diễn viên về cơ địa có gương mặt tròn bầu, để được như ngày hôm nay là cả một chế độ ăn uống, tập luyện kiêng khem.

Người đẹp sở hữu vóc dáng cuốn hút, quyến rũ.

Có lần, Huyền Lizzie đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh bữa tối của mình, có thể thấy cô nàng thực hiện chế độ ăn thô chỉ có ớt chuông, cà rốt, dưa chuột và cà chua. Nhiều khán giả đã để lại bình luận: "Tôi mà ăn như này khéo hôm nay tay chân run, không thể ngồi dậy nấu cơm." hay "Có ai nhìn mà cảm giác đau dạ dày giống em không ạ". Với nhiều ý kiến đó, Huyền Lizzie chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Muốn có gương mặt nhỏ, đẹp và tỷ lệ cân đối khi lên hình thì ăn uống như thế này là cần thiết".

Your browser does not support the video tag.

Bữa ăn tối của nữ diễn viên làm nhiều người e dè.

Còn về bữa ăn sáng, Huyền Lizzie ăn nhiều hơn một chút để cung cấp năng lượng cho một ngày dài, khi ấy thực đơn của nữ diễn viên là: 2 quả trứng luộc, khoai lang, dưa chuột và ổi... tất cả đều theo phương phá ăn thô, không qua chế biến gia vị. Sau khi biết bữa ăn của cô, nhiều khán giả đã để lại bình luận thán phục: "Tôi không thể ăn như thế này được, mỗi ngày vẫn phải 3 bữa cơm, mỗi bữa 2 bát...", "Chị ấy ăn như thế xong mỗi ngày tập gym vài tiếng đồng hồ thì hình thể mới đẹp được".

Người đẹp ăn khoai, trái cây và dưa chuột cho bữa sáng.

Cô thể hiện gương mặt "hài hước" khi đang thưởng thức bữa ăn.

Huyền Lizzie cho biết, thật ra cô không quá quan trọng mỗi bữa ăn phải đồng đều mà quan trọng là tính toán lượng calo nạp vào một ngày sao cho đủ để hoạt động mà không bị dư thừa năng lượng. Cơ địa dễ béo mặt nên người đẹp càng cần kỹ lưỡng hơn. Người đẹp cho hay, bản thân mình vẫn ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cô ăn gạo lứt, khoai lang - tinh bột chậm thay cho cơm trắng, chọn cá và ức gà thay cho thịt đỏ, chọn các loại quả ít ngọt như ổi, bưởi, bơ giúp bổ sung vitamin. Ngoài ra nữ diễn viên cũng chọn món ăn vặt bằng hạt hạnh nhân, óc chó khi đói bụng.

Song cách ăn uống này vẫn cần dựa vào thể trạng cơ thể cũng như công việc của mỗi người. Không phải ai cũng có thể áp dụng, nếu theo không đúng dễ gây tác hại đến sức khỏe bản thân.

Người đẹp cũng chăm chỉ tập luyện thể dục.

Vóc dáng cuốn hút của cô nàng ở thời điểm hiện tại.

Chế độ ăn uống, tập luyện của cô không phải ai cũng theo được.

Tác giả: Khôi Ngô

Nguồn tin: nguoiduatin.vn