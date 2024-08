Cổ phiếu Đá Hoàng Mai "lao đao" sau quyết định xử phạt

Vừa qua, ngày 15/8, Công ty CP Đá Hoàng Mai (HNX - Mã: HMR) có báo cáo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cổ phiếu của công ty giảm sàn 5 phiên liên tiếp (từ 8/8 -14/8) khiến thị giá cổ phiếu của HMR giảm mạnh từ 21.100 đồng/cp xuống 13.900 đồng/cp theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8.

Lý giải nguyên nhân giảm sàn, lãnh đạo HMR cho biết, công ty này vẫn hoạt động bình thường, không có biến động gì xấu ảnh hưởng tới giá cổ phiếu và việc giảm sàn 5 phiên vừa qua là do yếu tố cung cầu của thị trường. Đồng thời, Công ty không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp tới biến động giá cổ phiếu HMR trên thị thị trường. Công ty CP đá Hoàng Mai cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, công khai minh bạch hoạt động của công ty.

Công ty CP Đá Hoàng Mai. (Ảnh: HMR).

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, trước đó, ngoài chuỗi 5 phiên giao dịch giảm sàn kể trên, cổ phiếu của Công ty CP đá Hoàng Mai đã tụt dốc không phanh sau khi tạo đỉnh 41.200 đồng/cp và vốn hóa chạm mức trên 220 tỷ đồng vào ngày 5/6/2024.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ phiếu Công ty CP Đá Hoàng Mai đã nhanh chóng "tuột dốc" về 12.100 đồng/cp khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8.

Nếu, chỉ tính riêng từ ngày 20/7 tới nay, cổ phiếu HMR đã sụt giảm mất nửa thị giá, từ mốc 23.800 đồng/cp về mức giá như ghi nhận những phiên giao dịch gần đây.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, ngày 19/7, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đá Hoàng Mai về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản bao gồm: Không thông báo về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; Quá 6 tháng không lập hoặc cập nhật bản đồ hiện trạng mỏ theo quy định (6 tháng đầu năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023); Khai thác không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác (theo thiết kế chiều cao tầng tối đa 10m, thực tế ngoài thực địa chiều cao tầng trung bình khoảng 40m). Tổng số tiền phạt là 256 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần (từ 4 tháng đến 6 tháng). Cùng một số biện pháp khác kèm theo.

Về một số chỉ tiêu tài chính đáng chú ý, theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm, HMR ghi nhận doanh thu hơn 15 tỷ đồng, tăng nhẹ 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên lãi gộp ghi nhận 2,78 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ do giá vốn tăng.

Mặc dù vậy, trong kỳ này, HMR ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ hơn 2 tỷ đồng xuống còn 1,2 tỷ đồng giúp đơn vị vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1,249 tỷ đồng, có giảm nhẹ so với mốc 1,368 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, HMR ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 77,6 tỷ đồng, giảm khoảng 22% so với cùng kỳ, mức giảm chủ yếu từ các khoản phải thu từ hơn 50 tỷ đồng về hơn 33 tỷ đồng. Ngoài ra, ghi nhận các mục có tỷ trọng lớn, ít biến động như: hàng tồn kho 34 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 7,2 tỷ đồng,...

Phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP Đá Hoàng Mai. (Ảnh: HMR).

Về phía nguồn vốn, HMR ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 72 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 90% tổng nguồn vốn. Trong đó, vốn góp các cổ đông là hơn 56 tỷ đồng, vay và nợ tài chính ngắn hạn không còn ghi nhận, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm gần 5 tỷ đồng...

Cũng theo báo cáo tài chính bán niên 2024, cổ đông chính của Đá Hoàng Mai là Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam với 59,69% cổ phẩn, còn lại là các cổ đông khác.

Tác giả: Việt Phương - Phan Huy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn