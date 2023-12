Cơ hội vàng để sở hữu Toyota Vios với chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong tháng 12

Cuối năm là giai đoạn nóng của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua xe tăng cao. Nắm bắt được xu hướng đó và mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu mẫu xe chất lượng với chi phí hợp lý, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh chương trình ưu đãi dành cho mẫu xe quốc dân Toyota Vios. Từ nay đến hết 31/12/2023 khách hàng mua Vios sẽ nhận được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý cùng quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota gói vàng. Đặc biệt đây là cũng tháng cuối cùng để khách hàng nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ (Nghị định 41) cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota còn hỗ trợ khách hàng với chương trình ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 0%/năm, cố định trong 6 tháng đầu, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu mẫu sedan hạng B này.



Để tăng thêm sức cạnh tranh cho Vios, ngoài việc thay đổi thiết kế ngoại hình mang đến vẻ hiện đại, trẻ trung, cá tính và năng động. Toyota đã nâng cấp thêm nhiều tiện nghi với màn hình giải trí kích thước lớn (9 inch) hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, hàng ghế sau được trang bị cổng sạc USB type C tiện lợi giúp khách hàng luôn thoải mái trong mọi chuyến đi. Đặc biệt, Vios 2023 được bổ sung thêm 2 tính năng trong hệ thống an toàn Toyota Safety Sense gồm cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Điều này giúp Vios trở thành mẫu xe có trang bị an toàn hàng đầu phân khúc, góp phần mang đến sự an tâm cho khách hàng trong những hành trình di chuyển.

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, những cải tiến vượt trội cùng chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm đã giúp cho Vios trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Với hàng loạt ưu thế vượt trội, Vios 2023 hứa hẹn sẽ tạo nên sự bứt phá về doanh số trong tháng 12 này..

Tác giả: LH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn