Cô giáo tiểu học 'tố' bị hai cha con xông vào lớp học, lôi ra sân trường xé áo

Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nơi cô giáo N.T.M.K. đang dạy - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 24-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Đình Trung - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - cho biết phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật vụ một cô giáo trình báo đang dạy trong lớp thì bị hai cha con xông vào, lôi ra sân trường túm cổ, xé áo.

Cô giáo bị lôi khỏi lớp, xé áo do mâu thuẫn tiền bạc?

Bà N.TM.K., giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang), cho biết lúc 15h ngày 23-12, bà đang dạy tiết 2 ở trường thì có 2 người đàn ông xông vào lớp.

1 người túm cổ áo bà K. lôi ra sân trường, chửi bới, người còn lại xông vào giựt xé áo bà K.

"Lúc này mọi người can ngăn nhưng hai người đàn ông này vẫn nắm chặt áo và tiếp tục xé tiếp khiến tôi phải hớ hênh thân thể trước mặt học sinh trong lớp và các thầy cô ở trường" - bà K. cho hay.

Theo bà K. do nhiều thầy, cô ở trường can ngăn nên hai người đàn ông này sau đó bỏ đi, còn bà K. lên công an phường trình báo sự việc.

Cũng theo nữ giáo viên này, hai người đàn ông nêu trên là chồng và con trai của một cô giáo tên M. (54 tuổi, trú TP Nha Trang), dạy cùng trường với bà.

Bà K. cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc nêu trên là do mâu thuẫn về tiền bạc giữa bà và bà M.

Để thông tin khách quan, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với bà M. qua điện thoại. Bà M. hẹn phóng viên đến nhà riêng để làm việc cụ thể, tuy nhiên khi phóng viên đến thì bà M. cho rằng hiện chưa thể cung cấp hay phản hồi thông tin về vụ việc nêu trên.

Tuy nhiên, bà M. xác nhận hai người xông vào lớp lôi bà K. ra sân trưởng xé áo đó là chồng và con trai của bà.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Liên quan đến việc này, bà Huỳnh Thị Hồng Quyên - hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 - cho biết đã báo cáo đến cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Theo bà Quyên, cô K. và cô M. đều là giáo viên của trường, trước đây nhà trường cũng đã mời 2 cô làm việc liên quan đến mâu thuẫn nợ nần giữa 2 người.

Trưa 24-12, đại diện Công an phường Vĩnh Phước cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của bà K. và sẽ mời những người liên quan đến làm việc để xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Hoàn Hải - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - cho biết đã chỉ đạo cấp dưới làm việc với Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 và các bên liên quan để giải quyết vụ việc trong thẩm quyền của ngành giáo dục.

Còn ông Nguyễn Văn Minh - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - nói đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh vụ việc giáo viên K. tố cáo bị chồng và con trai của đồng nghiệp chửi bới, xé áo giữa sân trường.

"Nếu phát hiện sai phạm, các bên liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - ông Minh cho hay.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, luật sư Nguyễn Tường Linh (đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho biết trong trường hợp này, hai người đàn ông có dấu hiệu về tội "làm nhục người khác" vì vậy cơ quan công an nên vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Linh, nếu tranh chấp dân sự, vay mượn các bên thì tốt nhất nên đưa ra tòa, còn việc người đàn ông xông vào đánh giáo viên tại lớp rồi người còn lại xé áo của giáo viên trước sự chứng kiến của thầy cô, học sinh là dấu hiệu của tội "làm nhục người khác".

"Bên cạnh đó, trong vụ việc này, nhà trường phải có trách nhiệm khi để người lạ tự ý xông vào trường và có hành vi làm nhục giáo viên" - luật sự Linh cho hay.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ