Cô giáo ôm con thơ chạy lũ, khi trở về còn trơ lại 4 cột nhà

40 điểm trường ở Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ Trên toàn tỉnh Nghệ An, có nhiều xã khác bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có 40 điểm trường bị hư hại nghiêm trọng về tài sản và cơ sở vật chất. Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục kêu gọi, tìm nhiều phương án khắc phục hậu quả giúp nhà trường, giáo viên cùng học sinh sớm ổn định cuộc sống để bước vào năm học mới. Đến hôm nay, toàn ngành giáo dục Nghệ An đã huy động gần 1,5 tỷ để ủng hộ cho các nhà trường bị thiệt hại.