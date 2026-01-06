VĐV giành HCV Olympic có thể được thưởng tới 4,9 tỉ đồng

VĐV thể thao được tăng gấp đôi lương từ ngày 15-2-2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 5-1, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký và ban hành Nghị định 349 "Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu".

Nghị định được ký vào ngày 30-12-2025 và sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 15-2-2026.

Bước đột phá cho thể thao Việt Nam

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trong năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết liệt sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ cho VĐV, HLV thể thao.

Trước đó, chế độ chính sách cho HLV, VĐV thể thao đang được quy định tại ba văn bản khác nhau, cụ thể: 1. Nghị định 152 năm 2018 gồm các chính sách: tiền lương; tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu...; 2. Nghị định 36 năm 2019 quy định các chế độ, chính sách: chăm sóc sức khỏe, chữa trị chấn thương; bảo đảm học tập văn hóa...; 3. Thông tư 86 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao.

Nội dung quy định tại các văn bản này còn chưa đồng bộ, thống nhất. Do đó việc tích hợp các quy định về chế độ, chính sách cho HLV, VĐV thể thao tại các văn bản nêu trên thành một nghị định mới (nay là Nghị định 349) đã hình thành một chuỗi chế độ chính sách xuyêt suốt cho VĐV, HLV từ khi được tuyển chọn vào đào tạo cho đến khi kết thúc sự nghiệp thể thao.

Nghị định 349 sẽ thay thế các văn bản trên đây, tạo bước đột phá lớn với đời sống của VĐV, HLV thể thao chuyên nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, các VĐV, HLV thể thao sẽ được tăng gấp đôi tiền lương, tăng tiền dinh dưỡng, tăng tiền thưởng huy chương. Với các VĐV tài năng đặc biệt, Nghị định 349 cũng giúp họ nhận được chế độ đãi ngộ cao từ Nhà nước.

Hàng ngàn VĐV, HLV thể thao Việt Nam vui mừng khi Chính phủ ban hành Nghị định 349 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tăng lương VĐV từ 7 triệu đồng lên 14 triệu đồng/người/tháng

Theo Nghị định 349, HLV trưởng đội tuyển thể thao quốc gia sẽ được nhận lương 1,1 triệu đồng/người/ngày. Như vậy, số tiền trung bình một HLV trưởng được nhận là 28,6 triệu đồng/tháng (26 ngày công/tháng). Các HLV đội tuyển quốc gia cũng sẽ nhận được trung bình 19,5 triệu đồng/người/tháng.

Với VĐV đội tuyển quốc gia, họ sẽ nhận được mức lương 550.000 đồng/người/ngày, tương đương mức lương 14,3 triệu đồng/người/tháng (chế độ cũ là khoảng 7 triệu đồng/người/tháng).

Về chế độ dinh dưỡng, các VĐV đội tuyển quốc gia sẽ được hưởng chế độ 400.000 đồng/người/ngày (thay vì 320.000 đồng theo chế độ cũ).

Ngoài ra, với các HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự SEA Games, Asiad, Asian Para Games, Olympic Games và Paralympic Games sẽ được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành HCV tại Asiad, giành HCV tại Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games và HLV, VĐV đạt chuẩn tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày.

Tăng 10 lần tiền thưởng huy chương Olympic

Nghị định 349 có bước đột phá về chế độ tiền thưởng huy chương cho VĐV. Cụ thể, VĐV giành HCV và phá kỷ lục Olympic sẽ được nhận tổng cộng 4,9 tỉ đồng, trong đó có 3,5 tỉ đồng cho HCV và 1,4 tỉ đồng cho thành tích phá kỷ lục.

HCB Olympic được nhận 2,2 tỉ đồng và 1,4 tỉ đồng cho VĐV giành HCĐ.

VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Olympic trẻ lần lượt được nhận mức thưởng là: 400 triệu, 250 triệu, 150 triệu đồng và 150 triệu đồng nếu phá kỷ lục đại hội.

VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Asiad lần lượt được thưởng: 280 triệu, 170 triệu, 110 triệu đồng và 110 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

VĐV giành HCV, HCB, HCĐ SEA Games được thưởng lần lượt là: 54 triệu, 30 triệu, 24 triệu đồng và thêm 24 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

Với VĐV khuyết tật giành HCV, HCB, HCĐ Paralympic sẽ được thưởng lần lượt là: 2,2 tỉ, 1,4 tỉ đồng, 850 triệu đồng và thêm 850 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

VĐV khuyết tật giành HCV, HCB, HCĐ Paralympic trẻ lần lượt được thưởng: 225 triệu, 150 triệu, 100 triệu đồng và 100 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

VĐV khuyết tật giành HCV, HCB, HCĐ Asian Para Games lần lượt được thưởng: 160 triệu, 100 triệu, 60 triệu đồng và 60 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

VĐV khuyết tật giành HCV, HCB, HCĐ ASEAN Para Games sẽ được thưởng lần lượt là: 30 triệu, 18 triệu, 12 triệu đồng và 12 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

Tăng chế độ đãi ngộ sẽ khiến VĐV yên tâm tập luyện - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV giành thành tích xuất sắc được hưởng thêm tiền trợ cấp đến 40 triệu đồng/người/tháng Theo Nghị định 349, VĐV có thành tích xuất sắc ngoài tiền lương 14,3 triệu đồng/người/tháng sẽ được hưởng thêm chế độ cho VĐV đặc biệt kéo dài từ 4 năm theo chu kỳ đại hội. - Cụ thể, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Olympic mỗi tháng được hưởng tương đương 40 triệu, 30 triệu, 20 triệu đồng/người. - VĐV giành HCV Asiad, HCV Paralympic cũng được hưởng thêm 20 triệu đồng/người/tháng. - VĐV giành HCB Paralympic được hưởng thêm 15 triệu đồng/người/tháng. - VĐV vượt qua vòng loại tham dự Olympic, HCĐ Paralympic được hưởng thêm 10 triệu đồng/người/tháng.

Tác giả: Khương Xuân

Nguồn tin: tuoitre.vn