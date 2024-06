Cô gái hét lớn, nhất định không nhường chỗ cho ông cụ 65 tuổi trên tàu khiến nhiều người bức xúc, xem hết clip mới vỡ lẽ nguyên do

Theo như những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy một ông già đã yêu cầu cô gái nhường ghế trên chuyến tàu điện. Tuy nhiên, trước thái độ gay gắt của ông, cô gái đã nhất quyết không chấp nhận nhường. Khi ấy có khá đông người trên tàu, dù nhân viên trên tàu đã cố gắng thuyết phục hành khách nhưng người đàn ông đứng tuổi vẫn liên tục nổi nóng và lớn tiếng: "Tôi nói cô có thể nhường ghế cho tôi không, vậy thì sao? Có bệnh hả?"

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người đàn ông trên tàu điện ngầm đòi nhường chỗ

Sau đó, người này liên tục dùng tay chỉ thẳng mặt, thậm chí còn ấn miệng cô. Cô gái lập tức phản ứng lại và nói: "Ông đừng có động tay chân, cháu có thể nhường chỗ cho người khác nhưng không thể nhường cho ông."

Nghe được những lời ngày, người đàn ông càng tức giận và có những hành vi quá đáng hơn. Ông ta dùng chiếc gậy mình đang cầm trong tay huých mạnh vào giữa hai chân cô gái và liên tục đẩy người cô khỏi chỗ ngồi mặc cho lời khuyên can của những người xung quanh.

"Ông gọi cảnh sát đi, chúng ta đến đồn. Cháu sẽ tố cáo ông tội quấy rối." - cô gái nói.

Liên quan đến vụ việc, nhân viên tàu điện Bắc Kinh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông đã bị cảnh sát dẫn đi. Cho đến tối ngày 25/6, cảnh sát giao thông công cộng Bắc Kinh cho biết đã bắt giữ hành chính ông Diệp (65 tuổi) - tức người đàn ông trong video và sẽ tiến hành giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PHẠM TRANG

Nguồn tin: phunumoi.net.vn