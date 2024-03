Cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng, phẫn nộ phản đối HLV Troussier

Your browser does not support the video tag.

Indonesia ghi bàn thứ 2 vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên Việt Nam giăng biểu ngữ "Troussier out" (tạm dịch: "Troussier rời đi") trên khán đài sân vận động Mỹ Đình. Các khán giả thể hiện rõ sự thất vọng và tức giận khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 trước Indonesia ngay trong hiệp một.

Pháo sáng cũng xuất hiện ở một góc khán đài.

Đội tuyển Việt Nam tung ra sân đội hình có vài sự thay đổi so với trận lượt đi. Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tiến Linh và Khuất Văn Khang đá chính. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội chủ nhà không được cải thiện. Hàng phòng ngự thể hiện quá kém trong hiệp đầu tiên.

CĐV treo bảng phản đối HLV Troussier.

Bàn thua đến với đội tuyển Việt Nam ngay ở phút thứ 9. Đội tuyển Indonesia được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Thom Haye đưa bóng vào vòng cấm và Jay Idzes dễ dàng đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip trong tư thế không bị ai kèm.

Pháo sáng xuất hiện sau bàn thua thứ 2 của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Thế Sơn)

Phút 23, Ragnar Oratmangoen dễ dàng đi bóng bên cánh trái, vượt qua 4 cầu thủ Việt Nam trước khi dứt điểm hạ gục Nguyễn Filip.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-2 nghiêng về tuyển Indonesia. Nếu thua trận này, đội tuyển Việt Nam khó có cơ hội đi tiếp. Thầy trò HLV Troussier chỉ có 3 điểm, trong khi đội bóng xứ vạn đảo được 7 điểm.

Ở hai trận cuối, đội tuyển Việt Nam phải thắng và Indonesia không đạt kết quả tốt thì nhà vô địch AFF Cup 2018 mới còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra.

