Cô chủ shop mảnh mai hơn người mẫu dù ăn uống thả phanh

Yerok Choi là cô chủ của một shop online chuyên cung cấp một số thiết bị phục vụ sân golf. Để giúp các mặt hàng của mình bán “đắt như tôm tươi”, Yerok Choi thường có mặt trên sân golf để làm mẫu cũng như gắn bó luôn với môn thể thao được mệnh danh dành cho giới “quý tộc”.

Golf chưa bao giờ là môn thể thao đơn giản. Ngoài việc tiêu tốn chi phí cực lớn, bộ môn này còn đòi hỏi người chơi có kỹ thuật, sự kiên nhẫn và không ngừng luyện tập. Với Yerok Choi, ngoài việc giúp nâng cao doanh số mặt hàng đang kinh doanh, golf còn giúp người đẹp sở hữu hình thể mảnh mai không thua kém các cô người mẫu. Lý do là bởi mỗi lần chơi golf, người đẹp đi bộ rất nhiều, do đó tiêu hao nhiều năng lượng. Yerok Choi từng chơi nhiều môn thể thao trước song từ khi biết đến golf, cô nàng mới bảo toàn cân nặng lý tưởng dù không cần ăn kiêng.

Yerok Choi mảnh mai hơn cả người mẫu dù không cần ăn kiêng

Yerok Choi thường xuyên đi du lịch, có cơ hội thưởng thức nền ẩm thực đa dạng khắp nơi trên thế giới. Người đẹp có thể thỏa sức thưởng thức các món ăn từ bình dân đến cao cấp, từ món healthy đến béo ngậy song không gặp trở ngại về cân nặng. Việc tập golf đều đặn hàng tuần kết hợp với các môn thể thao như Pilates, bơi lội, đạp xe giúp vóc dáng của cô chủ shop luôn ở trạng thái ổn định.

Yerok Choi đặc biệt yêu thích bộ môn lặn tự do. Đây là môn thể thao yêu cầu thể lực, sự cân bằng, kỹ thuật cao, được người đẹp theo đuổi trong thời gian dài trước khi gắn bó với golf. Lặn tự do giúp Yerok Choi thư giãn tâm trí, kiểm soát hơi thở và tăng cường sức mạnh cho toàn bộ cơ bắp. Đó là lý do hình thể của cô nàng tuy nhỏ nhắn nhưng rất săn chắc, khỏe khoắn.

Bí quyết của người đẹp là tập cùng lúc nhiều bộ môn thể thao đòi hỏi thể lực tốt

Với golf, bộ môn gắn bó trong vài năm trở lại đây, Yerok Choi thường trang bị khá kỹ lưỡng mỗi lần ra sân để bảo vệ cơ thể. Người đẹp thoa kem chống nắng toàn thân kết hợp đội mũ, đeo găng tay. Trong quá trình tập, cô còn sử dụng các miếng dán giảm nhiệt kết hợp dưỡng da để làn da được bảo vệ một cách kỹ lưỡng nhất. Golf có thể là bộ môn “gọt dáng” hiệu quả song đồng thời cũng dễ tàn phá dung nhan hơn cả. Những ngày trời nắng gắt, Yerok Choi chọn chơi golf trong nhà thay vì ra sân.

Yerok Choi ăn uống khá thoải mái. Cô không kiêm khem bất cứ thực phẩm nào đặc biệt. Để tăng cường khả năng tiêu hóa, trao đổi chất của cơ thể, người đẹp thường kết hợp uống thêm các loại trà thảo mộc mỗi sáng. Bột collagen cũng là thành phần không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của Yerok Choi để duy trì làn da mướt mát, căng mọng. Cô quan niệm một làn da đẹp, đầy sức sống chính là “chìa khóa” giúp phụ nữ trông trẻ lâu bên cạnh vóc dáng mảnh mai.

Yerok Choi ăn uống đa dạng, không kiêng khem song không sợ thừa cân nhờ vận động đều đặn

Shop online của cô nàng chuyên bán những sản phẩm phục vụ sân golf

Cô nàng kinh doanh rất “mát tay” nên có cuộc sống dư dả, du lịch thường xuyên

Tác giả: Huân Y Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn