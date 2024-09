Clip: Xe tải bị bão Bebinca quật đổ trên cầu, nữ tài xế thoát chết

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 16/9, khi cơn bão Bebinca quét qua, một vụ tai nạn đã xảy ra trên cây cầu ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Một chiếc xe tải lớn đã lắc lư dữ dội trong gió mạnh trước khi bị "quật ngã" trên cầu. May mắn thay, cô Zhou, tài xế xe tải, đã phản ứng nhanh sau vụ tai nạn và cố gắng bò ra khỏi xe mà không bị thương.

Chiếc xe tải lật nghiêng trên cầu.

Zhou cho biết, gió đột nhiên mạnh lên khiến cô không thể điều khiển xe tải, buộc cô phải nắm chặt vô lăng cho đến khi xe bị lật.

Trước đó, trong sáng 16/9, bão Bebinca đã đổ bộ vào Thượng Hải với cường độ bão cấp 1, là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công trực tiếp vào trung tâm tài chính của Trung Quốc trong hơn 7 thập kỷ.

Lúc 12h8 ngày 16/9 (giờ địa phương), Đài quan sát khí tượng trung ương thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo bão. 12h00 cùng ngày, tâm bão Bebinca nằm ở tọa độ 31,3 độ vĩ Bắc và 120,9 độ kinh Đông (thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô) với cường độ đạt cấp bão, sức gió tối đa 13,38 mét/giây (khoảng 137 km/giờ).

Cơn bão Bebinca sau đó được dự đoán sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ và cường độ suy yếu nhanh chóng.

