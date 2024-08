Clip xe 16 chỗ bất ngờ lật ngửa trên đường khiến 1 phụ nữ tử vong: Ám ảnh tiếng phanh “cháy lốp”

Camera hành trình của một xe ô tô mới đây ghi lại tình huống tai nạn giao thông vẻn vẹn trong 10 giây nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai.

Theo đó, một chiếc xe 16 chỗ chạy khá nhanh, khi vào khúc cua bất ngờ có xe tải chạy ngược chiều nên phanh gấp, đánh lái sang bên phải rồi bị lật xuống đường. Mặc dù phanh “cháy lốp” song vẫn không ngăn được vụ tai nạn đáng tiếc.

Được biết, vụ việc xảy ra lúc 6 giờ sáng ngày 14/8, xe ô tô khách 16 chỗ, BKS 81B1-014.73 do tài xế Ngụy Thiên Sanh Phú (SN 1974, ở thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) chạy tuyến Krông Pa - Kon Tum đang lưu thông theo hướng đi thị xã Ayun Pa.

Khoảnh khắc chiếc xe 16 chỗ mất lái, lật ngửa trên quốc lộ.

Khi đến km 108+800 quốc lộ 25, gần đèo Tô Na thuộc buôn Phùm (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), xe ô tô bị mất lái khiến xe bị lật về phía bên phải theo chiều lưu thông. Vụ lật xe khiến bà Đ.T.C. (SN 1961, ở thôn Đăk Ma, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) là hành khách trên xe tử vong khi đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Thị xã AyunPa.

Tài xế cùng 4 hành khách khác trên xe chỉ bị xây xước nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ nằm “phơi bụng”, hư hỏng nặng.

Qua điểm tra, tài xế Phú không có nồng độ cồn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

