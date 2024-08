CLIP: Ô tô mất lái tông 6 xe máy ở trung tâm Đà Nẵng

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại cảnh ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn

Tối 2-8, lực lượng CSGT-TT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 42 phút, ô tô BKS 43A-655.08 do một nam tài xế (chưa rõ tên tuổi) điều khiển, lưu thông trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê hướng về đường Lý Thái Tông.

Ô tô hư hại phần đầu sau khi gây tai nạn liên hoàn

Khi đến trước số nhà 124 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, ô tô bất ngờ mất lái, tông vào 6 xe máy đang dựng dưới lòng đường.

Lúc này có một thanh niên còn ngồi trên xe máy nên bị ô tô húc văng, bị thương và được đưa đi cấp cứu. 5 xe máy còn lại may mắn không có người nên không có thêm thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô dừng lại cách vị trí gây tai nạn khoảng 100m, phía sau là la liệt xe máy các loại bị xô đổ, hư hại nặng nề.

Xe ô tô bị móp phần đầu. Nam tài xế sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa các phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường, phục vụ công tác củng cố hồ sơ.

