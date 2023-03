Clip: Vợ cũ hất chồng lên nắp capo rồi phóng 20km trên cao tốc

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc ô tô được phát hiện chạy quá tốc độ trên đường cao tốc G85 Yinchuan - Kunming với một người đàn nằm trên nắp capo.

Theo báo cáo, người đàn ông tên Li đã cố gắng chặn chiếc xe có vợ cũ tên He. Tuy nhiên, vợ cũ của Li đã ra lệnh cho tài xế phóng xe đi bất kể sự an toàn của Li. Cảnh sát sau đó đã dừng xe và tạm giữ 3 người.

Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc nhưng sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn