Clip: Vào nhà người phụ nữ giữa đêm, gã đàn ông có hành động bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông đã đột nhập vào căn hộ của người phụ nữ ở Ankeny, Iowa, Mỹ và dường như không vội rời đi, Law&Crime đưa tin.

Camera an ninh đã ghi lại được những hành động kỳ lạ của người đàn ông. Anh ta lượn lờ khắp phòng nọ sang phòng kia, đôi khi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm ngủ trên ghế. Sau đó, anh ta lại tự mình sắp xếp lại giày cho nữ chủ nhà, chọn một đôi tất của cô rồi đi vào chân mình. Có lúc lại lấy nước uống, rồi ghi chép gì đó. Thậm chí, anh sử dụng luôn cả phòng tắm.

Kẻ đột nhập nhìn chằm chằm vào một phụ nữ đang ngủ

Nghi phạm được nhìn thấy đang viết nguệch ngoạc trên một số tờ giấy

Anh ta thậm chí còn xếp giày giúp chủ nhà.

Nghi phạm, được xác định là Dan Abimana, 23 tuổi, bị buộc tội xâm phạm trái phép. Cảnh sát Sgt. Corey Schneden nói với The Post rằng không có cáo buộc trộm cắp nào được đưa ra vì không có yếu tố cố ý phạm tội.

Người phụ nữ cho biết cô ấy có thể không nghe thấy tiếng người đàn ông bước vào vì cô ngủ với tivi đang bật và cửa dường như không khóa.

Chủ nhà cho biết, cô đã giật mình thức giấc khi kẻ đột nhập vô tình va vào đầu gối của cô. Nhưng do buồn ngủ cô đã nghĩ đó chỉ là cơn mơ.

"Tôi hỏi anh ta là ai nhưng anh không nói gì. Tôi hỏi lại lần nữa thì anh ta bảo là người đưa tôi về. Tôi biết anh ta không phải là người quen", người phụ nữ cho biết.

Khi người phụ nữ tỉnh dậy và hét lên gọi con trai, người đàn ông đã nắm lấy đôi tất và đi ra ngoài. Người phụ nữ đã gọi cảnh sát, họ lấy dấu vân tay và tiến hành truy tìm nghi phạm.

Dan Abimana, 23 tuổi, bị buộc tội xâm phạm trái phép.

Schneden cho biết ông không nghĩ nghi phạm muốn làm hại bất cứ ai - và thậm chí còn cho rằng người đàn ông này đã vào nhầm căn hộ.

Sau vụ việc, người phụ nữ nói rằng cô bị ám ảnh về vụ việc, thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh dậy trong đêm, nhìn xung quanh xem có ai trong phòng không.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn