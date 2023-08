Clip: Tài xế mở cửa sổ cho hổ dữ ăn và cảnh tượng kinh ngạc phía sau

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một tài xế xe buýt mở cửa sổ, cầm một xiên thịt trên tay rồi gọi con hổ đến ăn. Ngay sau đó, con hổ thong thả bước đến, nhảy lên ngoạm lấy miếng thịt qua khe hở nhỏ của cửa sổ rồi dùng chân quệt vào mặt.

Sau khi cho con hổ ăn, người lái xe ra hiệu cho con mèo lớn đi ra chỗ khác và đóng cửa sổ lại.

Đoạn clip khiến dân mạng phải choáng váng này được tài khoản The Amazing Tiger chia sẻ lên Instagram. Chỉ sau một thời gian ngắn, clip đã nhận về hơn 1 triệu lượt xem. Một số người cho rằng, hành động này của tài xế là cực kỳ rủi ro và nguy hiểm. Trong khi đó, những người khác thì lại thấy nó thú vị.

Một người dùng mạng bình luận: "Việc làm này cực kỳ không an toàn và vô trách nhiệm. Ở Bangalore, trong khu bảo tồn động vật hoang dã, một đứa trẻ nhỏ đã bị kéo ra khỏi cửa sổ của một chiếc xe tải như vậy và việc giải cứu đã không thể thực hiện được, nó xảy ra quá nhanh".

Việc tấn công người bắt nguồn do tập tính vốn có của loài hổ. Vì bản chất, hổ là một loài thú dữ với đặc trưng là tính hung hãn, tính gây hấn rất cao và dễ bị kích động cho nên nếu một con người đến quá gần khi con hổ đang ngủ hoặc đang ăn thì nó có thể tấn công ngay lập tức và giết chết người đó.

Thông thường những con hổ khi chọn tấn công con người thường tập kích một cách lén lút nhất là khi con người đang cúi xuống làm việc hoặc khi đang cắt cỏ và đang quay lưng lại với chúng, nhưng có thể chúng sẽ thôi ý định này khi một người đã đứng thẳng. Hổ thường tấn công bất ngờ nạn nhân từ phía sau tùy theo hướng gió thổi để tránh bị phát hiện.

Khi con người chống lại và đối mặt, nó sẽ gườm và thủ thế rồi lấy đà chụp mồi. Khi hổ tấn công mục tiêu, chúng sẽ vọt tới vồ đối thủ hoặc vụt dậy tát mạnh bằng bàn chân trước, thường thì nó sẽ thực hiện một cú tát. Cú tát của hổ có sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể khiến cổ trâu, bò phải gãy, hoặc làm vỡ sọ của một con gia súc.

Tuy nhiên, mặc dù là một con thú mạnh mẽ và táo bạo như vậy nhưng tính khí của hổ lại ưa thích sự trầm lặng, sống một mình và đi khắp núi rừng. Hổ ít tấn công người vì chúng không hiếu chiến như báo hoa mai, nhưng về bản tính thì hổ là loài vật hung hãn, có tập tính lãnh thổ cao và là động vật nguy hiểm.

