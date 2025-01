Clip tai nạn mùng 1 Tết: Ô tô đang đi bỗng dưng quay 1 vòng, tông văng 2 người đi xe máy

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 40 phút sáng 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ) đã khiến nhiều người chú ý.

Trong đoạn clip, chiếc ô tô đang ôm cua với tốc độ nhanh thì bất ngờ quay một vòng. Đúng lúc này có một chiếc xe máy, trên xe có 2 người di chuyển tới nên xảy ra va chạm. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy bị văng ra xa khoảng 2m, ngã xuống vệ đường. Chiếc ô tô sau đó tiếp tục quay thêm 1 vòng rồi dừng lại bên vệ đường, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Your browser does not support the video tag.

Chiếc ô tô bất ngờ xoay 1 vòng, đúng lúc xe máy đi tới nên xảy ra va chạm.

Một số người dự đoán, do chiếc ô tô ôm cua nhanh rồi phanh gấp, cộng với mặt đường trơn nên mất lái và để xảy ra tai nạn.

Vụ việc đúng ngày mùng 1 Tết khiến nhiều người xót xa, cầu mong các nạn nhân được bình an. Theo chia sẻ, vụ việc được cho là xảy ra tại Hà Giang. Hiện đoạn clip vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 29/1, ghi nhận trên toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 17 người chết, 45 người bị thương, giảm 18 vụ, 23 người chết, 28 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn