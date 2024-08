Clip: Ô tô phóng tốc độ cao tông tử vong người đàn ông đi bộ

Your browser does not support the video tag.

Theo NDTV, một người đi bộ đã tử vong sau khi bị một chiếc xe chạy tốc độ cao đâm trúng ở Gajula Ramaram, khu vực Jeedimetla, bang Telangana, Ấn Độ hôm 11/8.

Hình ảnh về vụ va chạm đã được ghi lại bằng camera giám sát. Nạn nhân được xác định là Gopi, một nhân viên bảo vệ tư nhân.

Đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh một người đàn ông đang đi bộ dọc lề đường thì một chiếc SUV chạy tốc độ cao lao thẳng vào anh ta.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông bị hất văng khoảng 3 mét và rơi xuống đất. Người đàn ông đã tử vong tại chỗ.

Người đàn ông đi bộ bị chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao đâm trúng.

Sau khi tông trúng người đi bộ, chiếc xe đâm vào cột điện ven đường và tường rào một khu nhà. Sau đó, 5 thanh niên xuống khỏi xe. Bốn người bước ra từ cửa sau và đi bộ ra xa, trong khi một người đi ra từ cửa trước bên trái rồi nhảy qua hàng rào để kiểm tra tình hình của người đàn ông đi bộ. Khi thấy nạn nhân nằm dưới đất, người này lại nhảy qua hàng rào ra ngoài và bước đi.

Vài giây sau, một trong 5 thanh niên quay lại xe để giúp đỡ người bạn đang lái xe. Một số người qua đường dừng lại và đưa nam thanh niên ra ngoài trong khi những người khác lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Những người tụ tập trên đường thậm chí còn không biết rằng vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông vì thi thể nạn nhân nằm ở phía bên kia bức tường.

Chỉ khi cảnh sát đến và bắt đầu điều tra thì họ mới phát hiện người đi bộ đã tử vong.

Cảnh sát Jeedimetla đã lập biên bản vụ án và bắt giữ nam thanh niên lái xe. Người cầm lái được xác định là Manish (20 tuổi), một sinh viên năm nhất.

Cảnh sát cho biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy anh ta đã say rượu và lái xe với tốc độ rất cao trên đường.

Những thanh thiếu niên này được cho là đang trở về từ một bữa tiệc và đều say xỉn. Một cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h15 sáng

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn