Clip: Ô tô mất lái văng lên cầu đi bộ, 2 người thoát chết khó tin

Theo Newsflare, đoạn phim giám sát ghi lại cho thấy chiếc ô tô Volkswagen Passat lao về phía vỉa hè với tốc độ cực nhanh trước khi đâm vào cầu dành cho người đi bộ vào khoảng 5h15 chiều ngày 22/8, tại Perm, Nga.

Hai người đang xuống cầu thang được nhìn thấy đã đứng im tại chỗ khi chiếc xe văng lên cầu đi bộ và cách họ chị vài chục centimet.

Chiếc xe ô tô mất lái văng lên cầu đi bộ.

Bộ Nội vụ Nga cho biết trong một tuyên bố vào ngày xảy ra vụ việc: "Nguyên nhân của vụ tai nạn xe hơi ở Perm, nơi một chiếc xe lật nhào và rơi xuống cầu thang dành cho người đi bộ, đang được cảnh sát điều tra.

Chiếc Volkswagen Passat, đang đi từ phố Lenina đã lao ra khỏi đường, lật nhào và đâm vào cầu thang dành cho người đi bộ, nơi có một số người đang đứng.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy tài xế đã mất kiểm soát phương tiện. Tài xế đã được đưa đến cơ sở y tế với những vết thương.

May mắn thay, những người tham gia giao thông khác không bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát hiện đang làm việc để xác định tất cả các tình tiết xung quanh vụ tai nạn".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn