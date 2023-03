Clip: Ô tô lao như tên bắn, đâm vào trạm thu phí như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào ngày 2/3, tại trạm thu phí thuộc thành phố Purranque, vùng Los Lagos, Chile.

Trong clip, một chiếc xe ô tô con lao như tên bắn đang lưu thông trên đường bất ngờ đâm thẳng vào trạm thu phí Troncal Cuatro Vientos.

Cú va chạm ở tốc độ cao khiến tài xế 21 tuổi văng khỏi xe và thiệt mạng. Động cơ của chiếc xe bay xa khoảng 70m, nhiều mảnh vỡ khác nằm xa hơn. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Được biết, chiếc xe gặp nạn là chiếc Ford Territory. Tại hiện trường, đồ hồ tốc độ thu được cho thấy kim chỉ vào giữa 200 và 220 km/h.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn