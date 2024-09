Clip: Ô tô điện bốc cháy sau va chạm, 3 người thoát chết

Your browser does not support the video tag.

Vào lúc 9h19 sáng ngày 11/9, tại Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một chiếc xe điện màu xanh đang chạy trên đường đột nhiên mất lái, đâm vào một luống hoa ven đường với tốc độ cao rồi bốc cháy, tạo nên tình huống nguy hiểm.

Đoạn phim giám sát cho thấy sau khi va chạm với luống hoa, chiếc xe điện quay vòng và đâm vào một chiếc xe màu trắng đang đỗ bên lề đường. Ngay sau đó, chiếc xe điện bắt đầu bốc khói và nhanh chóng bốc cháy.

Chiếc xe ô tô điện xảy ra va chạm trên đường.

Tài xế của chiếc xe màu trắng phát hiện ra đám cháy đã nhanh chóng lái xe di chuyển ra xa để đảm bảo an toàn. Sau đó, tài xế này đã dũng cảm quay lại hiện trường để hỗ trợ cứu hộ. Người dân địa phương, chính quyền địa phương và người qua đường gần đó cũng lấy bình chữa cháy và cùng nhau dập lửa và cố gắng giải cứu những hành khách bị mắc kẹt bên trong xe.

Nhờ nỗ lực chung của mọi người, cuối cùng 3 hành khách (bao gồm một trẻ em) đã được giải cứu khỏi xe. May mắn là họ không bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý chiếc xe điện đang bốc cháy và ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn