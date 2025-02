Clip: Người phụ nữ khỏa thân trèo lên xe cảnh sát, phản đối luật trang phục khắc nghiệt ở Iran

Trong đoạn video, người phụ nữ cởi hết trang phục và đứng trên mui xe của chiếc xe cảnh sát, hét vào mặt những sĩ quan vũ trang. Sau đó, cô leo lên kính chắn gió của xe, ngồi và mở rộng chân. Một sĩ quan nam cầm súng tự động có vẻ từ chối bắt giữ cô vì lý do cô đang ở trong trạng thái khỏa thân, theo Euronews.

Your browser does not support the video tag.

Chồng của người phụ nữ này cho biết cô hiện đang nhận sự chăm sóc y tế. Mặc dù thông tin về sự kiện còn hạn chế, nhiều người cho rằng đây là một hành động phản đối các quy định khắt khe về trang phục của phụ nữ tại Iran, vốn đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình trong nước.

Vào tháng 12, Iran đã thông qua một dự luật gây tranh cãi, quy định các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những phụ nữ và cô gái để lộ tóc, cánh tay và chân. Tuy nhiên, dự luật này đã bị hoãn lại sau khi gặp phải sự chỉ trích từ các nhóm hoạt động nhân quyền và tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Cuộc đấu tranh về quyền trang phục của phụ nữ ở Iran đã diễn ra từ sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979 và trở nên căng thẳng hơn khi Mahsa Amini, một phụ nữ trẻ, qua đời sau khi bị bắt vì vi phạm quy định về hijab, gây nên làn sóng biểu tình mạnh mẽ vào năm 2022, khiến hơn 550 người thiệt mạng.

Tác giả: Ngọc Bảo (Theo NYP)

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn