Clip người đàn ông tàn nhẫn bỏ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cổng chùa rồi bình thản rời đi

Theo đó, đoạn video ghi lại cho thấy, trong đêm tối, người đàn ông bế đứa bé và xách theo chiếc giỏ đồ rồi đặt bé xuống đất, ngay trước cổng chùa. Đáng nói, ngay khi bỏ đứa trẻ xuống đường, người này nhanh chóng đứng dậy, rời đi trong bình thản.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về nhiều phản ứng bức xúc của dư luận.

Liên quan đến vụ việc, sáng 15/6, đại diện lãnh đạo UBND phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã cử người tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe bé trai sơ sinh trong thời gian tìm được người thân.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục trên đường đoạn chùa An Hòa (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) thì phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc giỏ màu xanh, bị bỏ rơi tại đây.

Thời điểm người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa (Ảnh: UBND phường Phú Hòa)

Sau đó người dân đã pha sữa cho bé uống đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận tin báo, cán bộ UBND phường Phú Hòa đã có mặt để ghi nhận hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Qua ghi nhận tại hiện trường, bé trai được đặt giữa đường, trước cổng ngôi chùa, bé sinh được khoảng 10 ngày, còn nguyên dây rốn, sức khỏe bình thường.

