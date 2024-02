Rủ nữ hàng xóm xinh đẹp làm trợ thủ bán pháo nổ

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Yên Định đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động bám, nắm tình hình.

Đối tượng Vũ Văn Linh và Lê Thị Quỳnh Thương cùng tang vật vụ án

Qua đó đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Linh, sinh năm 1987 và Lê Thị Quỳnh Thương, sinh năm 1992 đều ở xã Định Hòa, huyện Yên Định đang bán pháo hoa nổ trái quy định.

Qua tuần tra, Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Tổ tuần tra 282 và Công an xã Định Hòa tiến hành tuần tra phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Quỳnh Thương đang vận chuyển 5 hộp pháo có tổng trọng lượng 12,5 kg (nghi là là pháo hoa nổ tự chế).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Linh, thu giữ 3 hộp pháo tự chế loại dàn 49 ống pháo, có trọng lượng 10,7kg; 7 lọ nhựa màu trắng có chứa 5.000 hạt tạo màu pháo hoa nổ; 53 ống pháo bằng nhựa; 2 cuộn dây cháy chậm; 2 túi than có trọng lượng 8kg; 1kg KCLO3; 1kg bột lưu huỳnh và bột nhôm cùng máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất pháo hoa nổ.

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận đã lên Youtube học cách chế tạo pháo hoa nổ, sau đó lên mạng xã hội đặt mua các tiền chất thuốc nổ về để chế tạo. Khi chế tạo thành công số pháo hoa nổ trên.

Linh và Thương (là hàng xóm) đã thỏa thuận về việc tiêu thụ số pháo hoa nổ mà Linh chế tạo được. Tuy nhiên, khi Lê Thị Quỳnh Thương đem pháo hoa nổ về chưa kịp bán thì đã bị Công an huyện Yên Định bắt quả tang.

Hiện, Công an huyện Yên Định đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn